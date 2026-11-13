Carlos Suárez estimó en $5.000 el gasto diario por interno en el Penal de Chimbas. La proyección mensual supera los $271 millones y se da en un contexto de superpoblación.

El Servicio Penitenciario de San Juan tiene 1.811 internos y su alimentación implica un gasto diario estimado de $9.055.000 para el Estado provincial. La cifra fue calculada por Carlos Suárez, director del Penal de Chimbas, en una entrevista con radio Sarmiento, a partir de un costo de $5.000 por persona y por día.

Con esa referencia, el gasto mensual trepa a $271.650.000 si se toma un período de 30 días, mientras que la proyección anual alcanza los $3.305.075.000. La estimación no surge de una partida presupuestaria oficial, sino de un cálculo derivado del valor informado por el funcionario. El dato resulta relevante porque dimensiona uno de los componentes fijos del sistema penitenciario provincial.

Prestaciones básicas Suárez detalló que el esquema incluye desayuno, almuerzo y cena, además de atención médica, colchón, cama, frazada y un lugar de alojamiento. También explicó que la comida es evaluada por nutricionistas antes de ser entregada a los internos. “Tenemos una comida balanceada porque el nutricionista tiene que evaluar los alimentos que se van a brindar. Son alimentos básicos”, señaló.

Capacidad excedida El director sostuvo además que el penal funciona con 1.811 internos para una capacidad de 1.000 personas. “Estamos sobrepasados en el límite de la superpoblación”, reconoció. Esa diferencia entre población alojada y capacidad instalada condiciona la organización interna, la prestación de servicios y la planificación de nuevas áreas dentro del complejo.

Obra en el penal Suárez indicó que el sector número 5 ya está terminado y atraviesa las últimas revisiones antes de ser equipado. Según precisó, ese espacio incorporará escáneres para personas y bolsos, detectores de metales y cámaras con inteligencia artificial. La previsión oficial es habilitar el sector y poner en marcha un centro de monitoreo durante el primer semestre de 2027.