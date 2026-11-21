La actualización se realizará el 22 de noviembre, de 00 a 12 horas, y durante ese período habrá interrupciones en compra y acreditación de cargas y otros servicios.

RedTulum informa que el sistema SUBE realizará una actualización de sus sistemas para optimizar el servicio el domingo 22 de noviembre, entre las 00 y las 12 horas.



Durante ese período, algunos servicios de la tarjeta tendrán interrupciones temporales. Por este motivo, se recomienda a los usuarios cargar la SUBE física o digital con anticipación para continuar viajando con normalidad.

Qué servicios estarán interrumpidos

La actualización podrá limitar el funcionamiento de los siguientes servicios:

Compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales.

Aplicación SUBE.

Consulta de saldo de la tarjeta.

Atención telefónica SUBE.

Sitio web oficial de SUBE.

Una vez finalizada la actualización, los servicios retomarán su funcionamiento habitual.



La recomendación es prever las cargas antes del horario informado y tener saldo disponible para evitar inconvenientes al utilizar el transporte público.