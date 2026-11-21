RedTulum informa que el sistema SUBE realizará una actualización de sus sistemas para optimizar el servicio el domingo 22 de noviembre, entre las 00 y las 12 horas.
Durante ese período, algunos servicios de la tarjeta tendrán interrupciones temporales. Por este motivo, se recomienda a los usuarios cargar la SUBE física o digital con anticipación para continuar viajando con normalidad.
Qué servicios estarán interrumpidos
La actualización podrá limitar el funcionamiento de los siguientes servicios:
- Compra y acreditación de cargas electrónicas y presenciales.
- Aplicación SUBE.
- Consulta de saldo de la tarjeta.
- Atención telefónica SUBE.
- Sitio web oficial de SUBE.
Una vez finalizada la actualización, los servicios retomarán su funcionamiento habitual.
La recomendación es prever las cargas antes del horario informado y tener saldo disponible para evitar inconvenientes al utilizar el transporte público.