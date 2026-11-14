El Ministerio de Gobierno informó que los usuarios del transporte público de San Juan ya cuentan con distintas alternativas para pagar el boleto en 122 líneas de jurisdicción provincial de la RedTulum. La medida incorpora medios electrónicos de pago además de la tarjeta SUBE física o digital. Según la comunicación oficial, el valor del pasaje no cambia según la modalidad elegida.

Entre las opciones habilitadas figuran tarjetas bancarias sin contacto, celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC —sistema de comunicación inalámbrica de corto alcance— y códigos QR generados desde aplicaciones bancarias o billeteras digitales. El procedimiento varía según el medio utilizado: en el caso de tarjeta, teléfono o reloj, el pasajero debe indicar su destino al chofer y acercar el dispositivo al validador; para el código QR, debe mostrarlo frente a la cámara ubicada en la parte inferior del equipo.

Beneficios vigentes

La cartera provincial aclaró que los estudiantes y docentes que acceden al boleto gratuito, así como las personas que reciben beneficios otorgados por el Estado nacional, deben continuar utilizando la tarjeta SUBE. De acuerdo con el mismo comunicado, esa modalidad permite conservar los descuentos y beneficios correspondientes, entre ellos la Tarifa Social Federal y el Boleto Escolar y Docente Gratuito. La recomendación oficial también incluye consultar las promociones vigentes de cada banco o billetera virtual, que pueden ofrecer reintegros sujetos a topes.

Alcance operativo

Las alternativas de pago funcionan en todas las líneas de jurisdicción provincial que integran la RedTulum: 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 100, 101, 102, 103, 104, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 140, 141, 142, 160, 161, 162, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 320, 321, 322, 323, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 360, 361, 362, 363, 364, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 420, 421, 422, 423, 440, 441, 442, 460, 461, 462, 501, 502, 503, 504, 505, 560, 601, 602, 701, 702, 801, 802, 803, 808, A, B, C, D, E, TEO y TNS. La incorporación de estas opciones amplía las formas de pago disponibles para los pasajeros y mantiene las condiciones de acceso a los beneficios ya establecidos.