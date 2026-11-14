El Ministerio de Educación realizó el Operativo de Fluidez Lectora 2026, una evaluación censal que alcanzó a 13.700 estudiantes de segundo grado de 421 escuelas de gestión estatal y privada. Durante las jornadas se registraron 41.100 audios, correspondientes a las distintas instancias de lectura que debe completar cada alumno. La medición se integra al Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y busca aportar información sobre el estado de los aprendizajes en los primeros años de escolaridad.

La evaluación permite relevar tres capacidades: precisión, velocidad o automaticidad y entonación. Para eso, cada estudiante lee en voz alta 80 palabras reales, 60 pseudopalabras y un texto breve de 100 palabras. El procedimiento apunta a determinar si los alumnos leen con la rapidez, exactitud y ritmo esperados para su edad, un dato que el sistema educativo utiliza para ajustar decisiones pedagógicas y seguimiento escolar.

Metodología y alcance

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, sostuvo que la actualización de la información sobre aprendizajes es clave desde los primeros años de la escolaridad. “La fluidez lectora es una capacidad fundamental para que los chicos puedan avanzar en la comprensión de los textos y en todos los demás aprendizajes. Con este operativo obtenemos información sobre cómo están leyendo nuestros estudiantes y, con los datos del año pasado, podemos orientar mejor las decisiones pedagógicas y el trabajo de los docentes en cada escuela”, señaló. La medición se realizó de manera individual, con un docente especialmente formado y una aplicación móvil para grabar cada lectura.

Luego, los registros fueron transferidos a una plataforma web para su análisis. La metodología incluyó un cuadernillo para los alumnos y una guía para los aplicadores, con el objetivo de mantener criterios comunes en todas las instituciones. Antes de la toma, el Ministerio desarrolló cinco jornadas de formación en las que participaron 530 docentes de segundo grado que actuaron como aplicadores. Esa capacitación abarcó los aspectos técnicos de la prueba, la metodología de aplicación y el uso de la herramienta digital.

Antecedente y comparación

El operativo de este año da continuidad a la evaluación realizada en octubre de 2025, cuando fueron medidos 11.500 estudiantes de segundo grado de 308 escuelas de gestión estatal y privada. En esa oportunidad, los resultados presentados mostraron una mejora de 3,6 puntos porcentuales en fluidez lectora en un año. Además, el 99% de los estudiantes participó de las mediciones, un nivel de cobertura que el propio informe oficial describió como una radiografía prácticamente censal del sistema educativo provincial.

La prueba tiene carácter diagnóstico y formativo: no lleva calificación escolar y se utiliza para conocer avances y dificultades en el desarrollo lector. Con la nueva medición, la provincia suma una base de datos más amplia para contrastar resultados entre ciclos lectivos y orientar la enseñanza en las escuelas. El próximo paso será el análisis de los registros obtenidos en 2026, que permitirá comparar el desempeño con la serie anterior y definir eventuales ajustes pedagógicos.