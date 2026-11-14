El COEM continúa con el monitoreo permanente de la situación y mantiene activos los mecanismos de prevención y respuesta ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse en las próximas horas.

El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) informa que, ante las precipitaciones registradas durante la madrugada en la localidad de Huaco, se activó el protocolo de emergencia a las 03:30 horas, desplegando personal de distintas áreas operativas para realizar tareas de monitoreo, relevamiento y asistencia a los vecinos.





Una vez en el lugar, los equipos recorrieron los distintos sectores de la localidad, evaluando la situación en Huaco Centro, Alto Huaco y barrio Olivares, donde se constató la presencia de agua sobre la calle San Martín y otros sectores bajos producto de las intensas lluvias registradas durante la noche. Asimismo, el COEM ya realizó el reporte formal de situación al COPRE, organismo provincial con competencia en materia de gestión y coordinación de emergencias.





Tras las inspecciones realizadas, se determinó que no fue necesario evacuar familias, aunque sí se brindó asistencia directa a ocho requerimientos puntuales detectados durante el operativo. Actualmente continúan trabajando en la localidad los equipos de Ayuda Humanitaria del COEM, desarrollando tareas de acompañamiento, seguimiento y monitoreo permanente de la situación. Asimismo, se verificó que el servicio eléctrico fue restablecido en su totalidad, mientras que el sistema de provisión de agua potable funciona con normalidad.





En cuanto a la transitabilidad, se informó que la conexión Huaco–Guandacol se encuentra habilitada, mientras que el acceso por el Alto de Huaco permanece intransitable (maquinas trabajando en el lugar), por lo que se recomienda circular exclusivamente por la Ruta Nacional 150.





El operativo contó con la participación de personal municipal, efectivos de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios, Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, Hidráulica y demás organismos que integran el sistema de respuesta ante emergencias.





El intendente Dr. Matías Espejo, en representación del COEM, estuvo presente en la localidad recorriendo los sectores afectados y manteniendo contacto directo con los vecinos. Además, junto a los equipos técnicos, realizó un relevamiento del estado de las defensas y del comportamiento del río Huaco, evaluando las condiciones actuales y las acciones preventivas necesarias para resguardar a la comunidad.





El COEM continúa con el monitoreo permanente de la situación y mantiene activos los mecanismos de prevención y respuesta ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse en las próximas horas.





Se solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia.