Los usuarios del transporte público de San Juan pueden consultar información de RedTulum a través de Google Maps.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La herramienta Google Maps permite buscar paradas, visualizar recorridos y conocer los horarios programados de las líneas de colectivos. El servicio está disponible en dispositivos Android, iOS y en la versión web de la plataforma. Permite organizar traslados dentro del Gran San Juan, sus alrededores y los departamentos alejados.

Cómo encontrar paradas y planificar un viaje

Para utilizar esta herramienta, los pasajeros deben ingresar a Google Maps y seguir estos pasos:

1. Abrir Google Maps desde el celular o ingresar a su versión web.

2. Escribir el destino en la barra de búsqueda.

3. Seleccionar la opción «Cómo llegar».

4. Elegir el ícono de transporte público para visualizar las alternativas disponibles.

5. Consultar las líneas de colectivos, las paradas, los horarios y los recorridos sugeridos.

La plataforma también permite establecer una hora de salida o llegada para consultar las alternativas de viaje disponibles según ese horario.

Qué información ofrece Google Maps

La integración de RedTulum permite acceder a distintas herramientas para organizar los desplazamientos en transporte público.

Entre sus principales funcionalidades se encuentran:

Paradas y recorridos: muestra las paradas disponibles y las líneas que circulan por cada sector.

Horarios: permite consultar los horarios programados de las unidades y la información de servicio disponible.

Alternativas de viaje: combina diferentes líneas de colectivos y permite comparar opciones según la cantidad de transbordos o la distancia a caminar.

Indicaciones durante el trayecto: ofrece instrucciones para llegar a la parada de origen, realizar combinaciones y completar el recorrido hasta el destino.

Mapas sin conexión: permite descargar mapas para consultar calles y ubicaciones sin internet, aunque las funciones de transporte público pueden requerir conexión.

Accesibilidad: brinda información sobre las condiciones de accesibilidad cuando esos datos están disponibles.

De esta manera, Google Maps reúne información útil para que los pasajeros puedan conocer las alternativas de transporte público y organizar sus viajes con anticipación.