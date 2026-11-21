El servicio estará disponible desde las 19:30 hasta las 23:00 para el traslado hacia el Estadio del Bicentenario. El regreso se garantizará hasta que la última persona que asista a los espectáculos pueda tomar el colectivo.

Ante la suspensión de la apertura del predio ferial de la Fiesta Nacional del Sol debido a las condiciones climáticas, RedTulum informa que se mantendrá el servicio gratuito de colectivos para quienes deseen asistir a los shows programados en el Estadio del Bicentenario.

Los colectivos de ida hacia el estadio estarán disponibles de 19:30 a 23:00, facilitando el traslado de los sanjuaninos que quieran disfrutar de los espectáculos previstos en el marco de la Fiesta Nacional del Sol.

En tanto, el servicio de regreso se brindará con normalidad y se garantizará hasta que el último asistente que requiera trasladarse pueda tomar el colectivo, acompañando la salida del público y asegurando el regreso a sus hogares.

De esta manera, RedTulum mantiene su compromiso de facilitar la movilidad de los sanjuaninos y acompañar el desarrollo de las actividades de la Fiesta Nacional del Sol, priorizando la seguridad y el acceso al transporte público.