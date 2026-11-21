Vialidad Nacional informó que todos los corredores nacionales siguen habilitados, pero con precaución por ráfagas y polvo en suspensión. En la Ruta Nacional 150 hay riesgo de caída de rocas.

Las fuertes ráfagas de viento que afectan a San Juan reducen la visibilidad y complican la circulación en distintos corredores viales de la provincia. Vialidad Nacional pidió extremar las medidas de seguridad al viajar por la presencia de tierra y polvo en suspensión.

En el parte difundido este sábado 21 de noviembre, el organismo indicó que todas las rutas nacionales se encuentran transitables, aunque bajo condiciones de precaución. El escenario meteorológico está marcado por la alternancia de viento Sur y Zonda, con cambios que pueden producirse en períodos cortos.

Ruta Nacional 150 es uno de los sectores que requiere mayor atención, en el tramo que conecta Jáchal con Rodeo, donde existe la posibilidad de desprendimientos y caída de rocas sobre la calzada. También se pidió circular con máxima precaución por el tramo Jáchal-Ischigualasto, según el mismo informe oficial.

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En la Ruta Nacional 40 Norte, entre San Juan y Jáchal, se registran intensas ráfagas que levantan polvo y afectan la visibilidad. El tramo entre Huaco y el límite con La Rioja también permanece habilitado, aunque con precaución. La situación se extiende a otros puntos de la provincia y alcanza a la Ruta Nacional 149, que atraviesa los departamentos Iglesia y Calingasta, incluido Barreal.

Además, los tramos de las rutas nacionales 153, en Sarmiento; 141, hacia Chepes (La Rioja); 20, en dirección a San Luis y El Encón; y 40 Sur, hacia Mendoza, permanecen transitables con precaución. En todos los casos, Vialidad Nacional recomendó reducir la velocidad según la visibilidad y el estado de la calzada, mantener las luces bajas encendidas y evitar las luces altas por el reflejo en las partículas de tierra.

El organismo también aconsejó aumentar la distancia de frenado, sujetar firmemente el volante con ambas manos y prestar atención a las ráfagas laterales, en especial al sobrepasar camiones o colectivos. Ante una visibilidad nula, sugirió no detenerse sobre la calzada ni en las banquinas y buscar un lugar seguro, alejado de árboles, postes y carteles que puedan caer por efecto del viento. Finalmente, pidió respetar las indicaciones del personal vial y de las fuerzas de seguridad que trabajan en los distintos corredores de San Juan.