La organización mantuvo los shows en el Estadio del Bicentenario. La Feria fue suspendida este sábado y reprogramada para el lunes 23 , con entrada gratuita.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 mantendrá este sábado su programación musical en el Estadio del Bicentenario, pese a la suspensión de la Feria por el alerta de fuertes vientos en San Juan. La organización confirmó que Andrés Calamaro y Diego Torres actuarán en los horarios previstos, mientras que las actividades al aire libre quedaron canceladas como medida preventiva.

La decisión alcanza a los patios gastronómicos y a las presentaciones de artistas locales, que no se desarrollarán durante la jornada. En cambio, los recitales principales seguirán en pie para sostener el eje artístico del evento, que concentra parte de la asistencia y de la logística de la celebración provincial. La programación del Velódromo Vicente Chancay tampoco tuvo cambios.

Horarios confirmados En el Estadio del Bicentenario, las puertas abrirán a las 20 y la grilla comenzará con Andrés Calamaro a las 23. Luego será el turno de Emprendedora, a las 00:15, y más tarde subirá Diego Torres, previsto para la 1 de la madrugada del domingo. En el Velódromo Vicente Chancay, el espectáculo arrancará a las 21 y el ingreso del público estará habilitado desde las 20.

Reprogramación de la Feria Quienes tenían previsto recorrer la Feria este sábado podrán hacerlo el lunes 23 de noviembre, fecha en la que se reprogramaron las actividades. La apertura será desde las 19 y el acceso será gratuito, según informó la organización. El traslado de la propuesta busca preservar la seguridad del público y del personal ante el pronóstico adverso.

Además, desde la organización indicaron que los cambios no alterarán la logística de transporte ni los accesos vehiculares. Las zonas de estacionamiento y las paradas de RedTulum permanecerán en los mismos lugares y funcionarán sin modificaciones. De este modo, la jornada conservará su oferta musical, mientras la Feria quedará concentrada para el inicio de la semana siguiente.