Maximiliano Luján explicó cómo se presentan quejas cuando una modificación reduce la cobertura o las conexiones. Cada cambio se prueba entre 60 y 90 días antes de definir si sigue.

Los cambios de recorridos de colectivos en San Juan pueden dejar a vecinos de algunos barrios con menos unidades disponibles o sin las conexiones que usaban a diario. Ante esos reclamos, Maximiliano Luján, director de la Red Tulum, explicó cómo se presentan las quejas y cómo se evalúa cada modificación.

Según dijo, los pasajeros pueden formular sugerencias y plantear las dificultades que encuentran después de un cambio. También señaló que las propuestas de ajuste llegan desde las empresas de transporte y que ambas miradas forman parte del análisis oficial. En ese esquema, la autoridad de transporte decide si corresponde corregir el trazado o mantenerlo.

Uno de los problemas que aparecen con más frecuencia es la pérdida de cobertura en un sector. En esos casos, los vecinos pueden advertir que quedaron con menos alternativas para trasladarse, que deben caminar más cuadras hasta una parada o que perdieron una conexión que antes tenían. Luján sostuvo que esos planteos son tenidos en cuenta por las autoridades y que las decisiones surgen de un trabajo conjunto.

Período de prueba

El director de la Red Tulum indicó que cada modificación no queda firme desde el primer día. Explicó que los cambios tienen una aprobación inicial de 60 a 90 días, según el impacto que puedan generar en cada zona. Durante ese lapso se revisa cómo funcionó el recorrido, si hubo reclamos, si mejoró la frecuencia y qué ocurrió con las validaciones.

En un sistema que moviliza a 350.000 usuarios por día hábil, Luján afirmó que el objetivo es que los cambios beneficien a la mayor cantidad posible de pasajeros. Al mismo tiempo, reconoció que siempre puede haber usuarios disconformes con la nueva organización del servicio. Esa tensión entre eficiencia operativa y cobertura barrial queda incorporada en la evaluación posterior.

Objetivo de los cambios

Desde la Red Tulum señalaron que la reorganización busca reducir los tiempos de viaje y evitar desvíos innecesarios. Luján dijo que, en algunos casos, un corredor más directo puede ser más ágil que un recorrido que entra y sale varias veces de los barrios. La revisión de esos trazados se hace junto con las empresas de transporte y bajo el criterio de funcionamiento del sistema en su conjunto.

La definición final depende del resultado de esa prueba inicial y de los reclamos que se registren durante ese período. Si los indicadores no acompañan, el esquema puede corregirse. Si el recorrido mejora la frecuencia y la conexión general, puede mantenerse en la forma aprobada por la autoridad de transporte.