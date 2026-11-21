En la Quebrada de Zonda, el Gobierno provincial recuperó el Dique Soldano, una obra hidráulica construida entre 1904 y 1905 que había quedado casi inutilizada por la acumulación de sedimentos. La intervención apunta a restablecer su función de desagüe frente a crecientes asociadas al deshielo y a las lluvias que podría traer el fenómeno del Súper Niño.

La historia del sistema se remonta a 1869, cuando en ese mismo punto se levantó una primera defensa de mampostería para frenar el agua que bajaba desde Los Colorados. Esa estructura fue destruida por un aluvión en 1895, pero la necesidad de proteger la zona se mantuvo y derivó en la obra posterior diseñada por el ingeniero civil Ferruccio A. Soldano, de quien tomó su nombre.

Con el paso de los años, el dique quedó tapado por tierra arrastrada desde la cuenca de Zonda y perdió capacidad operativa. En 1979 se agregaron obras complementarias de seguridad —un dique lateral, un túnel de descarga y la canalización del Estero de Zonda— para reforzar la conducción del agua ante crecidas extraordinarias. Sin embargo, el Soldano siguió relegado hasta que la intervención reciente permitió volver a formar su cauce.

José María Ginestar, director de Hidráulica, explicó a este diario que la recuperación cobró relevancia después de las inundaciones de enero pasado en Zonda. Según señaló, al analizar el comportamiento del agua en ese episodio el organismo constató que el dique todavía cumple un papel clave dentro de la red de desagüe que vincula al Dique de Ullum, el Estero de Zonda y la red hídrica que abastece al Gran San Juan.

Ginestar detalló que, cuando se llena el Dique de Ullum, el agua se deriva hacia el dique lateral, pasa por el costado del Estero de Zonda y llega a la compuerta del Dique Soldano. Desde allí sale al canal del Estero y también puede vincularse con el Dique Partidor San Emiliano. En ese esquema, la obra funciona como un auxiliar dentro del sistema de conducción, por lo que su recuperación fue incorporada a las prioridades de Recursos Energéticos.

Los trabajos incluyeron la extracción de sedimentos acumulados, el encauzamiento de distintos sectores, la protección de márgenes y tareas de mantenimiento en la compuerta. El objetivo es aumentar la capacidad de conducción, mejorar la seguridad del escurrimiento y reducir la presión y la velocidad del caudal en los tramos intervenidos. La obra forma parte del plan preventivo que lleva adelante el Gobierno provincial a través de COPRE, en un contexto de monitoreo por posibles lluvias y crecientes en los próximos meses.