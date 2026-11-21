Participan los 3 días de feria. Están ubicados en las carpas 1 y 5. El punto de venta Hilar San Juan, que concentra a estos artesanos en el Paseo del Oeste, estará incluido posibilitando a más hacedores estar en el mayor evento de los sanjuaninos.

Más de 30 emprendedores sociales son parte activa de la Fiesta Nacional del Sol 2026 con la exposición y venta de los productos que diseñan, preparan, confeccionan y elaboran artesanalmente. Durante los 3 días que dura esta mega convocatoria están mostrando sus trabajos y comercializándolos en las carpas números 1 y 5 de la denominada Plaza de Emprendedores y Artesanos, ubicada en las cercanías del Escenario Clásico. Allí se los puede encontrar desde las 19 horas hasta el cierre del evento.





Comparten el sector con otros emprendedores vinculados a las producciones agropecuarias y gourmet, también quienes integran el Mercado Artesanal y las cámaras empresariales.





Entre los emprendedores sociales que llegan a la Fiesta Nacional del Sol hay quienes trabajan marroquinería y trabajos manuales en cuero, objetos en resina, papelería, velas y aromatizantes, diseño textil, sublimación y tejidos en crochet y dos agujas, artesanías en madera. Hay viveristas, diferentes líneas de cosmética natural, elementos de decoración del hogar y con elementos reciclados.





Como el año pasado, los emprendimientos seleccionados para estar en esta “gran vidriera” -tal como califican a la FNS los mismos emprendedores – están inscriptos en el Registro Provincial de Emprendedores Sociales y a su vez, son parte de la segunda edición del programa de capacitación y mentoreo Ideas Incubadora para el Desarrollo Emprendedor que, entre otras instancias, incluye la participación en ferias y eventos.





También y para ampliar las posibilidades de participación en la Fiesta del Sol hay un sector especial con los productos que se promocionan en Hilar San Juan, el punto de venta de los emprendedores sociales desde la Dirección de Economía Social, en el local 23 del Paseo del Oeste -ubicado en Rivadavia- donde hay una variedad de artesanías hechas por manos sanjuaninas y que llegan desde todos los puntos de la provincia.





Vale consignar que las producciones que son parte de estos stands se destacan por las materias primas autóctonas que usan y las diferentes técnicas con las que logran resultados por demás originales y atractivos.





Otro detalle que no es menor para el despliegue de la FNS y la demanda de los visitantes, es que se puede abonar en efectivo, con transferencia o a través de billeteras virtuales.