La actividad se realizará desde las 17 horas, en el Parque de Chimbas. Participarán delegaciones de Angaco, Albardón, San Martín y Pocito, junto a los representantes del departamento anfitrión.

La Municipalidad de Chimbas llevará adelante este domingo 22 de noviembre el Primer Torneo Interdepartamental de la Soberanía Nacional, una propuesta deportiva y recreativa destinada a personas mayores, que reunirá a participantes de distintos departamentos de San Juan.





El encuentro comenzará a las 17 horas en el Parque de Chimbas y contará con la participación de delegaciones de Angaco, Albardón, San Martín y Pocito, además de los equipos locales. Durante la jornada se desarrollarán competencias de tejo, sapo y newcom, con categorías para mayores de 50 y 60 años, tanto principiantes como aficionados.





La iniciativa busca promover la actividad física, la integración y el encuentro entre personas mayores, generando espacios donde el deporte también sea una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer vínculos y disfrutar de una jornada en comunidad.





Desde la gestión de la intendenta Daniela Rodríguez se continúa impulsando el deporte en sus distintas disciplinas y edades, con propuestas que promueven la participación y una vida activa. En ese marco, el torneo representa una nueva oportunidad para reunir a clubes, centros de jubilados, asociaciones y familias alrededor de la práctica deportiva.





La actividad se desarrollará en el Parque de Chimbas, con la participación de deportistas y el acompañamiento de sus familias, en una jornada que tendrá como protagonistas a las personas mayores y su entusiasmo por el deporte.