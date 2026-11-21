La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizará tareas de limpieza del lunes 23 al viernes 27 de noviembre en distintas plazas y espacios verdes del sector sur de Capital, con intervenciones programadas en turnos de mañana y tarde.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa el cronograma de limpieza de plazas y espacios verdes correspondiente al sector sur, previsto desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de noviembre. Los trabajos se desarrollarán en turnos de mañana y tarde, abarcando diferentes barrios, plazas, paseos y espacios verdes.

Turno mañana

Lunes 23 de noviembre

Las tareas se realizarán en plaza El Porteñito (barrio Bardiani), plaza Villa Carolina, plaza del barrio Solares de Otoño y derivadores de calle Pedro de Valdivia y avenida Rioja.

Martes 24 de noviembre

Los trabajos comprenderán la plaza de calles Arenales y España, plaza del barrio CRAS, plaza Barrio UVT, plaza del barrio Santa Teresita, plaza República del Perú, plaza del barrio Las Heras y espacio verde del CIC del barrio Manantial.

Miércoles 25 de noviembre

Se realizarán tareas en plaza Italia, barrio Porres y plaza Cabo Principal Castro.

Jueves 26 de noviembre

La limpieza se desarrollará en el paseo de avenida Dr. Guillermo Rawson, desde 25 de Mayo hasta 9 de Julio, y en plaza Hipólito Yrigoyen.

Viernes 27 de noviembre

Los trabajos comprenderán la plaza Monseñor Di Stéfano y plaza Daniel Coll.

Turno tarde

Lunes 23 de noviembre

Las tareas de limpieza se realizarán en plaza del barrio 7 de Septiembre, plaza del barrio Natania III, plaza del barrio 15 de Mayo, plaza Pedro de Valdivia, plaza del barrio Santa Cecilia, plaza Walter Melcher, plaza del barrio Facultad, boulevard Esquiú desde Patricias Sanjuaninas hasta Lavalle y plaza Fray Justo Santa María de Oro, en el barrio Santa María de Oro.

Martes 24 de noviembre

Los trabajos se desarrollarán en plaza del barrio Carolina II, boulevard Nuche, plaza Humberto Correa, plaza del barrio Luz y Fuerza, derivadores de calles 9 de Julio y Las Heras, boulevard de avenida Córdoba desde Las Heras hasta avenida España, espacio verde del Polo Cultural, plaza Pablo Rojas y plaza Galicia.

Miércoles 25 de noviembre

Las tareas comprenderán plaza 25 de Mayo, plaza Dr. Antonino Aberastain, plaza Monseñor Orzali y plaza Juan XXIII.

Jueves 26 de noviembre

La limpieza se realizará en plaza de Trinidad y Villa Maturano.

Viernes 27 de noviembre

Los trabajos se desarrollarán en el boulevard de avenida Libertador San Martín, desde calle Las Heras hasta Santa María de Oro; el espacio verde de calle 25 de Mayo, entre Paula A. de Sarmiento y Matías Zavalla; el espacio verde de Paula A. de Sarmiento, entre Lateral de Circunvalación y avenida Libertador General San Martín; y el espacio verde de calles Alvear, Perito Moreno y San Isidro.

Sábado, 21 de noviembre de 2026, 10:45