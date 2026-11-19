La comunidad dominicana de San Juan puso en marcha una campaña de recolección de firmas para pedir que los frailes de la Orden de Predicadores vuelvan a tener presencia permanente en la provincia. La iniciativa busca sostener la misión religiosa y comunitaria que la orden desarrolla en territorio sanjuanino a través del Convento Dominico.

La propuesta es impulsada por la Fraternidad Laical Dominicana de San Juan y está dirigida al provincial de la orden, Fray Juan José Baldini O.P.. El petitorio convoca a firmar a cualquier persona interesada en acompañar el reclamo, sin necesidad de pertenecer a la comunidad religiosa. La planilla está disponible en la recepción del Colegio Santo Domingo.

Plazos y modalidad

Las firmas pueden sumarse de lunes a viernes, entre las 8 y las 17, en el colegio mencionado. La planilla permanecerá disponible hasta el jueves 26 de noviembre inclusive. Ese es el plazo fijado por la organización para reunir adhesiones antes de presentar el pedido formal.

La presentación estará a cargo de Marisa Giménez, coordinadora de la Fraternidad Laical Dominicana de San Juan. Según lo previsto, llevará el petitorio al Encuentro Nacional de Fraternidades Laicales de la Provincia Dominicana de Argentina y Chile, que se realizará la próxima semana en Córdoba. Ese ámbito funcionará como instancia de elevación del reclamo ante las autoridades de la orden.

Antecedente institucional

Desde la organización señalaron que el objetivo es reunir acompañamiento para solicitar que la orden vuelva a contar con frailes estables en San Juan y sostenga su actividad en la provincia. La demanda se inscribe en la continuidad de una presencia religiosa que, de acuerdo con la entidad promotora, tiene carácter histórico en el territorio local. El resultado de la campaña dependerá de la cantidad de firmas reunidas antes del cierre previsto para el 26 de noviembre.