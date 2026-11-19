La propuesta busca contagiar el entusiasmo por la Fiesta Nacional del Sol 2026. La transmisión conjunta de los principales medios sanjuaninos será este miércoles y jueves, desde las 22.

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional del Sol 2026 sumó una pieza de promoción con la presentación de la coreografía oficial de la transmisión especial que encabezará Telesol. En esa propuesta participaron Karina Palacio y el TeleSaurio, en una acción orientada a acompañar la previa de la celebración provincial. La iniciativa se inscribe en la estrategia de difusión de una cobertura que reunirá a distintos medios de San Juan.

Según la comunicación difundida, la propuesta incluye una canción y una secuencia de baile pensadas para que el público se sume a la campaña previa. El objetivo es instalar el clima de la fiesta antes del inicio de la cobertura conjunta. En términos de producción televisiva, se trata de un recurso de promoción asociado a la transmisión especial y no de un anuncio sobre la programación artística de la celebración.

Transmisión conjunta

La cobertura está prevista para este miércoles 18 y jueves 19 de noviembre, desde las 22. Telesol anunció que unirá equipos con Diario de Cuyo, Canal 4, Canal 8, Canal 13 San Juan, Dame TV, Radio Sarmiento, FM del Sol, Tiempo de San Juan, Grupo Huarpe y Radio Colón. La articulación entre esos medios apunta a concentrar en una misma franja horaria la cobertura de la máxima celebración provincial.

La transmisión especial busca acercar a los hogares los detalles, las expectativas y las novedades de la edición 2026. El dato central es que la fiesta tendrá como temática principal el Parque Triásico, una referencia que ya quedó incorporada a la identidad de esta edición. Para la audiencia local, la cobertura conjunta funciona además como antesala informativa de un evento con impacto cultural, turístico y mediático en la provincia.

Próximo paso

Con la presentación de la coreografía ya difundida, el siguiente hito será el inicio de la transmisión especial en la fecha anunciada. Desde ese momento, la atención quedará puesta en el desarrollo de la cobertura compartida y en la información que aporten los medios participantes sobre la Fiesta Nacional del Sol 2026.