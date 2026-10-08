Los representantes de los choferes y de la Cámara Empresarial permanecen reunidos en la Subsecretaría de Trabajo para intentar destrabar el conflicto por las diferencias salariales. Mientras se busca un acuerdo, el servicio de transporte público continúa paralizado en toda la provincia.

La reunión entre los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Cámara Empresarial continúa este jueves en la Subsecretaría de Trabajo, en un nuevo intento por alcanzar un acuerdo que permita destrabar el conflicto salarial de los choferes. Mientras las partes permanecen reunidas, San Juan continúa sin servicio de colectivos.

Del encuentro participan los representantes de la UTA, Femenía y Ruiz, además de un representante de cada empresa integrante de los cuerpos de delegados. El principal reclamo de los trabajadores está vinculado con el incumplimiento de la escala salarial correspondiente a septiembre, que, según sostienen, generó una deuda de aproximadamente $800.000 por trabajador.

Desde el sector de los choferes señalaron que comprenden el malestar de los usuarios por la falta de transporte, aunque remarcaron que la situación se produjo luego de varios intentos de diálogo que, según afirman, no tuvieron una respuesta favorable.

“Es entendible el reclamo de los usuarios por la falta del servicio. Lamentablemente hemos llegado a esta situación, que no es lo que queríamos”, expresaron desde el sector, al recordar que en meses anteriores habían presentado una nota ante la Subsecretaría de Trabajo para solicitar que la Cámara Empresarial respetara la escala salarial de septiembre.

Según indicaron, ese acuerdo finalmente no fue cumplido y la diferencia acumulada alcanza los $800.000 por trabajador.

La postura de los empresarios

Por su parte, Ricardo Salvá, representante de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) en San Juan, cuestionó la situación financiera que atraviesan las empresas y aseguró que el sector viene reclamando desde hace tiempo una instancia de diálogo con el Gobierno provincial.

“Hace mucho tiempo venimos solicitando al Gobierno una reunión técnica, diálogo, pero no hemos tenido éxito. Llegamos a un punto en que la situación es insostenible”, sostuvo Salvá.

El dirigente empresarial aseguró que actualmente al sistema de transporte le faltan unos $2.000 millones mensuales, mientras que remarcó que el perjuicio económico ocasionado a las empresas “es muy grande”.

También puso el foco en el impacto que tiene el boleto escolar gratuito sobre la estructura de ingresos del sistema. “Si bien nos parece muy bien como política pública el boleto escolar gratuito, hoy cada dos pasajeros, uno es escolar y no paga”, señaló.

En ese sentido, Salvá cuestionó además las referencias al valor del boleto general. “Todos hablan del boleto de $1.300, pero este boleto lo paga un pasajero de cada diez”, afirmó.

La postura del Gobierno

La ministra de Gobierno, Laura Palma, calificó como “lamentable” la situación y sostuvo que la medida termina afectando a todos los usuarios del transporte público.

“Deja de rehenes a todos los sanjuaninos”, expresó la funcionaria, quien además consideró que la medida adoptada por la UTA es ilegal porque no fue comunicada formalmente y recordó que se dictó una conciliación obligatoria que, según el Gobierno, no fue respetada.

Palma sostuvo que, en ese marco, los colectivos deberían estar circulando.

La ministra también afirmó que el Gobierno provincial ofreció ayer abonar las diferencias salariales reclamadas por los trabajadores, pero que la propuesta no fue aceptada.

“Por algunos pícaros se perjudica toda la sociedad sanjuanina que necesita el transporte y los choferes son utilizados por cuestiones internas del gremio y las empresas”, cuestionó.

Mientras la reunión continúa en la Subsecretaría de Trabajo, las partes intentan acercar posiciones y encontrar una salida al conflicto. El objetivo es alcanzar un acuerdo que permita destrabar el reclamo salarial y, fundamentalmente, restablecer el servicio de colectivos en toda la provincia.