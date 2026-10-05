Vecinos e instituciones de Santa Lucía denunciaron un criadero avícola presuntamente clandestino. La presentación pide revisar habilitaciones y constatar el impacto en una zona urbana con escuelas y barrios cercanos.

Vecinos e instituciones de Santa Lucía presentaron una denuncia formal por la proliferación de moscas y malos olores que atribuyen a un criadero avícola presuntamente clandestino. El abogado Juan Manuel Rivero, patrocinante del reclamo, expuso los detalles en el programa De Sobremesa, de TELESOL.

Rivero indicó que la zona más afectada se ubica en las inmediaciones de calle Balcarce y Pellegrini, con extensión hacia Hipólito Yrigoyen. La presentación cuenta con el respaldo de frentistas y de entidades como el Club Atlético Argentino, representado por Daniel Marata, el Centro Comercial e Industrial de Santa Lucía y el Colegio Saint Paul.

Para respaldar el planteo, el Club Atlético Argentino encargó un informe técnico al biólogo Leonardo Díaz Nieto. Rivero sostuvo que el relevamiento se hizo en julio de este año y que, pese a las bajas temperaturas de ese momento, se registró una cantidad de moscas que calificó como alta. Según el abogado, el informe atribuyó el foco del problema al criadero cuestionado.

Habilitaciones bajo revisión El reclamo busca determinar si el establecimiento cuenta con las autorizaciones exigidas por la normativa vigente, entre ellas la inscripción ante el Senasa, las habilitaciones provinciales previstas en el decreto 1699/2019 y las exigencias del Código de Faltas. Rivero afirmó que, de confirmarse que se trata de criaderos sin habilitación en una zona urbana, la situación implicaría riesgos por olores y moscas. También señaló que en un radio de no más de 800 metros sobre calle Pellegrini hay al menos 10 barrios privados y colegios.

Intervención oficial La causa quedó en manos de la Policía Ecológica, la Secretaría de Ambiente y el Segundo Juzgado de Faltas, con actuaciones giradas además a la Municipalidad de Santa Lucía. Rivero señaló que el juzgado analiza la denuncia para ordenar una constatación como primera medida y requerir la documentación de habilitación del establecimiento. Según indicó, la inspección podría concretarse en los próximos días.