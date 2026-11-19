El proyecto, presentado por el Ejecutivo municipal, solicitó autorización para utilizar transitoriamente recursos de Rentas Generales, una herramienta administrativa y presupuestaria que permite disponer de fondos para objetivos específicos mientras se concretan los desembolsos correspondientes al FODERE.

La Municipalidad de Chimbas aclara los alcances de la autorización aprobada por el Concejo Deliberante para el uso transitorio de fondos municipales destinados a la construcción del Polideportivo Municipal Techado, una obra que se encuentran plenamente en ejecución desde antes de esta aprobación, que presenta un avance cercano al 50% y cuya finalización está prevista para enero de 2027, conforme a los plazos establecidos.





El proyecto, presentado por el Ejecutivo municipal, solicitó autorización para utilizar transitoriamente recursos de Rentas Generales, una herramienta administrativa y presupuestaria que permite disponer de fondos para objetivos específicos mientras se concretan los desembolsos correspondientes al FODERE. Esta autorización no implica necesariamente su utilización, sino contar con una alternativa financiera preventiva para evitar que eventuales demoras afecten el avance de la obra.





La solicitud responde a los tiempos de transferencia de los recursos. Como antecedente, el FODERE 2025 fue aprobado en junio de ese año y el primer depósito se concretó en noviembre. Actualmente, el Municipio ya presentó la documentación correspondiente para gestionar el segundo pago, luego de haberse efectuado el primero. La empresa constructora se encuentra al día con sus pagos y la Municipalidad no registra deudas con ella. En caso de utilizarse los fondos autorizados, estos serán restituidos a Rentas Generales una vez recibidas las transferencias correspondientes.





Cabe destacar que durante octubre, la obra recibió la visita de funcionarios del Ministerio de Infraestructura y personal responsable de las inspecciones del FODERE, quienes destacaron el orden de las cuentas y de la documentación correspondiente a los certificados de obra. Todas las rendiciones y certificaciones se encuentran disponibles para acreditar la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos administrativos.





Asimismo, este mecanismo presupuestario no constituye una novedad. Entre 2015 y 2023 fue utilizado en al menos cuatro oportunidades durante gestiones municipales anteriores, con las correspondientes autorizaciones del Concejo Deliberante, sin que entonces se interpretara como una irregularidad administrativa o financiera. Cabe recordar que en ese periodo, la actual intendenta fue concejala.





En este contexto, desde el Ejecutivo se considera desacertado que una parte del Concejo Deliberante haya utilizado el término “destrabar” para referirse a una obra que nunca estuvo paralizada y que mantiene su ritmo de ejecución. La autorización fue solicitada por el propio Municipio para anticiparse a eventuales necesidades de financiamiento, y no para resolver una situación de desorden en sus cuentas.





También resulta contradictorio que un sector del cuerpo deliberativo, que anteriormente puso obstáculos al tratamiento de iniciativas como el presupuesto municipal y la ordenanza tributaria, y promovió la derogación del régimen de subastas, presente ahora la aprobación de una herramienta administrativa habitual como la solución a un supuesto problema del Ejecutivo. La responsabilidad institucional exige acompañar las iniciativas que benefician a los vecinos, respetando las funciones de cada poder y evitando interpretaciones políticas que distorsionen el sentido de las decisiones administrativas.





Para la gestión municipal, encabezada por la intendenta Daniela Rodríguez, el Polideportivo Municipal Techado se traduce en una obra destinada a ampliar las oportunidades para los deportistas, fortalecer el trabajo de los clubes y generar un espacio de encuentro para las familias de Chimbas. Su construcción responde a una decisión de sostener políticas públicas que promuevan el deporte, la integración y el desarrollo social, aun en un contexto económico complejo.





La prioridad de la intendenta es continuar concretando obras, garantizar los servicios municipales y administrar responsablemente los recursos públicos, manteniendo una gestión que atienda las necesidades cotidianas de los vecinos sin abandonar los proyectos que permitirán mejorar el futuro del departamento.





El compromiso de la jefa comunal es seguir trabajando por y para su comunidad, sosteniendo las decisiones necesarias para que las obras avancen y las familias de Chimbas puedan contar con más oportunidades, mejores servicios y nuevos espacios para su desarrollo.