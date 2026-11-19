El Ministerio de Salud participará de la Fiesta Nacional del Sol 2026 con propuestas para toda la familia. Habrá actividades sobre el sistema sanitario, primeros auxilios y anatomía.

El Ministerio de Salud participará de la Fiesta Nacional del Sol 2026, bajo la temática “Parque Triásico”, con una propuesta orientada a difundir avances del sistema sanitario provincial y a sumar actividades participativas para toda la familia.

El espacio institucional estará organizado para mostrar las principales transformaciones del sistema público de salud mediante un recorrido audiovisual dividido en tres ejes: infraestructura sanitaria, equipamiento y tecnología, y recursos humanos. La iniciativa busca exponer obras, incorporación de dispositivos y cambios en la dotación de personal en el sistema provincial.

Entre los contenidos previstos figuran los avances en la construcción, ampliación y modernización de hospitales y centros de salud, además de la incorporación de tecnología como tomógrafos y ecógrafos de alta resolución. El ministerio no precisó en el material difundido fechas, montos ni establecimientos puntuales incluidos en la muestra.

Actividades prácticas Una de las propuestas será “Tus manos salvan vidas”, una experiencia práctica de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), técnica de emergencia destinada a mantener la circulación y la oxigenación de una persona hasta que reciba atención especializada. También se dictarán nociones de primeros auxilios, con orientación de instructores, e incluirá la maniobra de Heimlich, utilizada ante una obstrucción de la vía aérea.

Otra actividad será el museo interactivo “Historia y evolución de la salud”, que recorrerá distintas etapas de la medicina provincial con escenografías, elementos históricos, equipamiento moderno, recursos audiovisuales y actores caracterizados. Además, el público infantil podrá participar del mural colaborativo “Anatomía y bienestar”, con una silueta y piezas magnéticas o adhesivas para ubicar órganos como el corazón, los pulmones y el cerebro, y reconocer aspectos básicos de los sistemas circulatorio y digestivo.

La propuesta del Ministerio de Salud quedará integrada a la agenda de la Fiesta Nacional del Sol 2026 como una acción de divulgación institucional. El alcance concreto de la participación dependerá del cronograma general de la feria, aunque el material difundido no informó días ni horarios de funcionamiento de cada actividad.