La aerolínea low cost sumó un vuelo diario de lunes a viernes desde el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. La provincia destacó el efecto de las tarifas sobre la demanda de pasajeros.

La aerolínea JetSmart comenzó a volar entre San Juan y Buenos Aires con una frecuencia diaria de lunes a viernes. El servicio opera desde el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y suma una nueva alternativa de conexión con el Aeroparque Jorge Newbery. El subsecretario de Turismo de la provincia, Joven Castañares, recibió el vuelo inaugural y habló con TELESOL sobre el alcance de la incorporación.

Antes del arribo de la aeronave, Castañares señaló: “Contentos de un hecho histórico que va a tener la provincia de San Juan con este vuelo bautismo. La conectividad, sin lugar a dudas, es importante para la provincia”. La referencia oficial apunta a la ampliación de la oferta aérea disponible para la provincia, en un contexto en el que la conectividad incide sobre el turismo, los viajes de negocios y la movilidad de residentes.

Según la programación informada, el avión llegará a San Juan todos los días alrededor de las 13:10 o 13:15 y despegará hacia el Aeroparque Jorge Newbery cerca de las 13:30. El esquema rige de lunes a viernes y se suma al servicio ya existente de Aerolíneas Argentinas. En términos operativos, la nueva frecuencia amplía las opciones de horario para quienes necesitan viajar entre ambas plazas.

Tarifas y demanda El funcionario provincial destacó que se trata de una compañía de bajo costo, también llamada low cost, lo que implica una estructura tarifaria más accesible que la de otras aerolíneas. Castañares sostuvo que “los valores, sin lugar a dudas, son convenientes para los pasajeros que en muchas ocasiones se ven impedidos de poder pagar altos valores”. La lectura oficial es que ese diferencial puede facilitar el acceso de familias sanjuaninas y ampliar la base de usuarios del servicio aéreo.

Con la ruta ya en marcha, el sector turístico local espera que la nueva oferta contribuya a aumentar el flujo de visitantes y a mejorar las condiciones de viaje para los sanjuaninos que se trasladan a Buenos Aires. La disponibilidad de horarios y tarifas deberá verificarse en los canales de venta de la aerolínea. El dato a seguir será la continuidad de la frecuencia anunciada de lunes a viernes y la respuesta de la demanda en las próximas semanas.