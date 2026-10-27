Lucas Tejada, de 21 años, sufrió un siniestro en moto el jueves 15 de octubre y su entorno inició una colecta para reunir cerca de $1.750.000 destinados a una operación urgente. Según relató Oriana Flores, su novia, la lesión no fue advertida en la primera atención médica y el diagnóstico correcto llegó días después. La urgencia está vinculada con una fractura de platillo tibial, que requiere insumos específicos para el procedimiento quirúrgico.

Atención médica y diagnóstico En diálogo con TELESOL DIARIO, Flores señaló que Tejada circulaba en moto con un amigo cuando fue embestido por otro motociclista, que luego se dio a la fuga. Contó que lo trasladaron en vehículo particular al Hospital Marcial Quiroga, donde, según su versión, no lo atendieron y le indicaron que se dirigiera al Hospital Rawson. Allí le practicaron una radiografía que, en ese momento, no mostró una lesión de gravedad.

Revisión posterior La joven afirmó que, ante el dolor persistente, volvieron a consultar y que el martes siguiente un traumatólogo de guardia revisó la misma placa. Según su relato, el profesional advirtió que había una fractura y ordenó estudios complementarios. Después de una tomografía, les indicaron que el cuadro era para quirófano de inmediato. Flores sostuvo además que ya habían pasado 11 días desde el siniestro y que les informaron que no pueden transcurrir más de 15 días para concretar la cirugía.

Colecta y urgencia La familia y allegados comenzaron a reunir fondos para comprar una prótesis y otros insumos, entre ellos placas anatómicas de tibia proximal y un set completo de colocación y alternativas. De acuerdo con lo informado, necesitan recaudar $1.750.000 y apelan tanto a donaciones como a la venta de números para una rifa. Entre los premios mencionados figuran una frazada de 2,5, bolsa de mercadería, juego de copas, bandejas de acero inoxidable, repasadores, media docena de medias, taza mágica con diseño a elección, alisado y nutrición de cabello, docena de vasos, nutrición y una remera.

Cómo colaborar El valor de cada número es de $3.000 y se pueden adquirir al 2645746109. También reciben aportes a través del alias lucastejada20, a nombre de Lucas Nicolás Tejada Romero. La prioridad, según la familia, es reunir los recursos antes de que venza el plazo médico que les informaron para realizar la intervención.