Desde el Hospital Marcial Quiroga se recuerda cómo evitar estas lesiones y se destaca la atención de su Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, centro de referencia en San Juan, disponible los 365 días del año.

En el marco de la Semana de la Prevención de Quemaduras, del 26 al 30 de octubre, el Hospital Marcial Quiroga refuerza la importancia de adoptar medidas de cuidado para evitar estas lesiones y destaca el trabajo del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, responsable de la atención y rehabilitación de pacientes quemados en la provincia.

Por la capacidad de su personal y la atención especializada que brinda, el servicio se ha consolidado como centro de referencia en San Juan y recibe pacientes de distintas provincias de la región de Cuyo. Su labor comprende la atención de personas con quemaduras y el acompañamiento durante el proceso de recuperación y rehabilitación, con el objetivo de favorecer su evolución y calidad de vida.

Ante una quemadura o cualquier duda, se recomienda acudir al Hospital Marcial Quiroga para recibir una evaluación profesional y determinar la atención necesaria por parte del equipo de profesionales del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados.

¿Cómo prevenir las quemaduras?

En la cocina, se recomienda mantener ollas y sartenes fuera del alcance de los niños, evitar dejar líquidos calientes en los bordes de las mesas y extremar las precauciones al utilizar hornallas. También es importante comprobar la temperatura del agua, el mate, el café y el té antes de consumirlos, y regular el termotanque para evitar temperaturas excesivas, idealmente por debajo de los 50 °C.

Entre las medidas preventivas se encuentran revisar el estado de cables y enchufes, no sobrecargar las tomas eléctricas, mantener velas, fósforos y encendedores lejos de los niños y apagar las llamas al finalizar su uso. Asimismo, se aconseja conservar los productos químicos en sus envases originales, leer las etiquetas y utilizar guantes si es necesario.

Además, evitar el contacto con planchas y estufas calientes y protegerse del sol con protector solar, ropa liviana y gorro, evitando la exposición directa entre las 10 y las 16 horas.

¿Qué hacer ante una quemadura?

Ante una quemadura, se recomienda enfriar la zona con agua corriente fresca, no helada, durante 20 minutos. Si la ropa está adherida a la piel, no debe retirarse. Tampoco se deben aplicar remedios caseros, como manteca, pasta dental, aceites o café, ya que pueden agravar la lesión.

La atención médica resulta fundamental, especialmente cuando la quemadura es extensa o profunda, afecta la cara, las manos, los pies o la zona genital, o se produce en niños o personas mayores. En estos casos, la consulta oportuna permite evaluar la gravedad de la lesión y establecer el tratamiento adecuado.

El Hospital Marcial Quiroga cuenta con el Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, centro de referencia en toda la provincia de San Juan y en la región de Cuyo. Este servicio brindan atención durante los 365 días del año, para responder a las necesidades de las personas que presentan este tipo de lesiones.

En esta Semana de la Prevención de Quemaduras, el Hospital Marcial Quiroga reafirma la importancia de la prevención y la consulta temprana para reducir riesgos, evitar complicaciones y cuidar la salud de las familias sanjuaninas.