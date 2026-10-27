Tiene apenas 5 años y atravesó un duro tratamiento oncológico. Este martes, tras recibir el alta, el pequeño volvió al jardín, donde lo sorprendieron con una emotiva bienvenida junto a la Policía de San Juan.

Un momento emotivo se vivió en horas de la mañana de este martes, en el JINZ 52 de la Villa Hipódromo en Rawson. Un niño de 5 años superó el cáncer y fue recibido a lo grande en su escuela, con la participación de la Policía de San Juan y autoridades provinciales.





Se trata de Alex Cepeda, quien tras pasar momentos duros en su corta vida, pudo disfrutar de un día especial. Llegó al jardín con su mamá y seres queridos, pero lo esperaban con algo grande.

Efectivos de la Policía, tanto de la división Tránsito, como así también, Canina y la Banda de Música, estuvieron presentes y le dedicaron un momento.





"Alex fue recibido con mucho amor tras recibir el alta luego de un prolongado tratamiento oncológico", expresaron en las cuentas oficiales de la Policía de San Juan.

Pues, destacaron la presencia de la ministra de Educación, Lic. Silvia Fuentes, jefe de Policía; Crio. Gral (R) Néstor Álvarez, subjefe de Policía; Crio. Gral. Pablo Torres, Dirección de Tránsito, Subcria. Villa Hipódromo, División Relaciones Policiales, División Banda de Música, División Canes, directivos, docentes, familiares, amigos y compañeros.





Entre todos prepararon la sorpresa, con carteles y un cálido aplauso al pasar ante todos. De esa manera, Alex recibió el cariño y reconocimiento por su lucha contra el cáncer.

"Hoy celebramos la vida, la esperanza y la alegría de volver a encontrarnos", enfatizaron desde la fuerza sanjuanina.



