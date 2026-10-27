A esta instancia llegaron 2.708 personas que aprobaron las pruebas de Dactilografía y de Ortografía





A esta instancia del concurso podrán acceder las 2.708 personas que aprobaron las pruebas de Dactilografía y de Ortografía, tanto en la Primera como en la Segunda Circunscripción Judicial, incluyendo a las personas con discapacidad.





El Curso Virtual, Obligatorio, Asincrónico y Autogestionado contiene nueve módulos:

Módulo 1: Derecho Constitucional.

Módulo 2: Organización del Poder Judicial.

Módulo 3: Ministerio Público Fiscal y Tutelar y Ministerio Público de la Defensa.

Módulo 4: Derecho Civil y Derecho Procesal Civil.

Módulo 5: Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral.

Módulo 6: Derecho Procesal Penal.

Módulo 7: Perspectiva de Género.

Módulo 8: Código Procesal de Familia.

Módulo 9: Competencias Transversales.





La capacitación será virtual, asincrónica y autogestionada, por lo que cada aspirante podrá realizar las actividades en los días y horarios de su preferencia, dentro del período establecido de 10 días corridos.





Para acceder a los contenidos y completar las actividades será necesario contar con un dispositivo (PC, notebook, celular, etc.) con conexión a internet.





Entre el 28 y el 29 de octubre de 2026, los aspirantes habilitados recibirán, en la dirección de correo electrónico declarada al momento de la inscripción, una comunicación desde la casilla [email protected] , con información sobre el curso, el Reglamento y el Tutorial de acceso al Campus Virtual.





Esta información también está disponible en: https://www.jussanjuan.gov.ar/ingreso2026/curso-virtual/-Se recomienda verificar la bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado o spam.





El 2 de noviembre, día de inicio del curso, los aspirantes recibirán un segundo correo electrónico, generado automáticamente por el Campus Virtual, con el enlace de acceso, el nombre de usuario y la contraseña personal.





No será necesario registrarse previamente en el Campus Virtual ni solicitar credenciales de acceso.

El Poder Judicial de San Juan informa que la tercera etapa del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan, correspondiente al Curso Virtual, Obligatorio, Asincrónico y Autogestionado, se desarrollará desde el lunes 2 de noviembre (desde la hora 9 AM), hasta el jueves 12 de noviembre (hasta la hora 9 AM), a través del Campus Virtual de la Escuela Judicial del Poder Judicial de San Juan.