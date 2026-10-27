A esta instancia del concurso podrán acceder las 2.708 personas que aprobaron las pruebas de Dactilografía y de Ortografía, tanto en la Primera como en la Segunda Circunscripción Judicial, incluyendo a las personas con discapacidad.
El Curso Virtual, Obligatorio, Asincrónico y Autogestionado contiene nueve módulos:
Módulo 1: Derecho Constitucional.
Módulo 2: Organización del Poder Judicial.
Módulo 3: Ministerio Público Fiscal y Tutelar y Ministerio Público de la Defensa.
Módulo 4: Derecho Civil y Derecho Procesal Civil.
Módulo 5: Derecho Laboral y Derecho Procesal Laboral.
Módulo 6: Derecho Procesal Penal.
Módulo 7: Perspectiva de Género.
Módulo 8: Código Procesal de Familia.
Módulo 9: Competencias Transversales.
La capacitación será virtual, asincrónica y autogestionada, por lo que cada aspirante podrá realizar las actividades en los días y horarios de su preferencia, dentro del período establecido de 10 días corridos.
Para acceder a los contenidos y completar las actividades será necesario contar con un dispositivo (PC, notebook, celular, etc.) con conexión a internet.
Entre el 28 y el 29 de octubre de 2026, los aspirantes habilitados recibirán, en la dirección de correo electrónico declarada al momento de la inscripción, una comunicación desde la casilla [email protected], con información sobre el curso, el Reglamento y el Tutorial de acceso al Campus Virtual.
Esta información también está disponible en: https://www.jussanjuan.gov.ar/ingreso2026/curso-virtual/-Se recomienda verificar la bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado o spam.
El 2 de noviembre, día de inicio del curso, los aspirantes recibirán un segundo correo electrónico, generado automáticamente por el Campus Virtual, con el enlace de acceso, el nombre de usuario y la contraseña personal.
No será necesario registrarse previamente en el Campus Virtual ni solicitar credenciales de acceso.