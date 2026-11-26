La Orquesta Sinfónica y los Coros de la Universidad Nacional de San Juan compartirán escenario con la banda de rock Vía 66 en el Complejo Deportivo y Cultural La Superiora. El espectáculo será este viernes 27 de noviembre, con entrada gratuita y un fin solidario.

Rawson será escenario de un encuentro musical sin precedentes con la presentación de “Ecos de los 80 y 90”, una propuesta artística que reunirá a más de 200 músicos y coreutas en escena para revivir los grandes clásicos del rock y el pop internacional. El espectáculo se realizará este viernes 27 de noviembre, a las 21 horas, en el Complejo Deportivo y Cultural La Superiora.





La Municipalidad de Rawson, a través del Centro de Vinculación Universitario, acompaña la realización de este importante acontecimiento, en el marco de las políticas impulsadas por la gestión del intendente Carlos Munisaga, orientadas a fortalecer los vínculos con la Universidad pública, democratizar el acceso a la cultura y generar espacios de encuentro para toda la comunidad.





Bajo la dirección del maestro César Iván Lara, la Orquesta Sinfónica y los Coros de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) compartirán escenario con la banda sanjuanina Vía 66, fusionando la música sinfónica y coral con los grandes éxitos que marcaron a distintas generaciones.





El espectáculo representa un hecho histórico para la UNSJ, ya que constituye el primer proyecto artístico impulsado por el personal nodocente tras su incorporación al Consejo Técnico Artístico, luego de 52 años de temporadas ininterrumpidas de la Orquesta.





La iniciativa, impulsada desde el Centro de Creación Artístico Orquestal, cuenta con el acompañamiento del Rectorado y la colaboración de todas las unidades académicas, poniendo en valor la participación, la integración y el trabajo colectivo de la comunidad universitaria.





La presentación se desarrollará en el marco de las celebraciones por los 77 años de la Gratuidad Universitaria, reivindicando el rol de la educación pública como generadora de conocimiento, arte, cultura y vínculos con la sociedad.





De esta manera, el trabajo articulado entre el Municipio y la UNSJ permitirá acercar a los vecinos una propuesta artística de gran magnitud, consolidando al Complejo La Superiora como un espacio de referencia para la cultura sanjuanina.





El espectáculo tendrá entrada gratuita con invitación previa, la cual podrá retirarse en la oficina del Centro de Vinculación Universitario, ubicada en el Complejo Deportivo y Cultural La Superiora, de 9 a 14 horas. Se recomienda al público asistir con anticipación, ya que la presentación comenzará puntualmente a las 21 horas.





La jornada tendrá, además, un carácter solidario, por lo que se invita a los asistentes a colaborar voluntariamente con alimentos no perecederos o artículos de limpieza, que serán destinados a merenderos y asociaciones con fines solidarios del departamento, haciendo de este encuentro una oportunidad para disfrutar de la música y acompañar a quienes más lo necesitan.