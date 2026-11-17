La Municipalidad de Rawson retiró unas 3.500 toneladas de sedimentos y avanzó con la limpieza de casi 15 kilómetros de drenes, acequias y canales, en el marco de las tareas de prevención ante posibles lluvias intensas durante el verano. El secretario de Gobierno, Sebastián Chirino, explicó en diálogo con Radio Mil20 que el objetivo es reducir riesgos de anegamientos y mejorar la capacidad de respuesta frente a emergencias climáticas. La intervención se concentra en infraestructura hídrica, protocolos de actuación y relevamientos territoriales en zonas consideradas vulnerables.

Plan de emergencia Chirino señaló que la gestión viene trabajando en la planificación de riesgos desde el inicio del mandato y destacó la preparación del área de Protección Civil, con personal estable y capacitado para intervenir ante incendios forestales y episodios de lluvias anteriores. Recordó además que el año pasado se aprobó una ordenanza que estableció el plan de emergencia municipal, y que frente a los pronósticos para los próximos meses se decidió profundizar las acciones. Según el funcionario, la revisión incluye la distribución de responsabilidades, las comunicaciones, la logística y la disponibilidad de recursos y movilidades.

Infraestructura crítica Entre los puntos de trabajo, el funcionario mencionó el canal Chaparro, considerado estratégico por su conexión con el arroyo de Agua Negra, además de sectores de la zona oeste donde podrían darse desbordes del canal Chacabuco. También citó Pocito Viejo, República del Líbano y calle Superior como áreas donde se prevén tareas de limpieza y profundización. A eso se suman sectores del límite de Medanito, la zona cercana al límite entre Capital y Santa Lucía, Villa Hipódromo y barrios ubicados cerca del humedal y de la Ruta 155, calle Agustín Gómez y calle 5, antes de Alfonso XIII.

Relevamiento social El municipio también avanzó con un mapa de riesgo que se actualiza en tiempo real y con visitas a comunidades rurales para identificar necesidades urgentes. Chirino indicó que el área de Desarrollo Humano ya recorrió Villa Navidad, Cristo Pobre, Los Urgentes, Colonia Sarmiento, Colonia Rodas y otra zona rural relevada por los equipos municipales. Como resultado, se detectaron aproximadamente 200 familias en condiciones de vulnerabilidad, entre ellas viviendas registradas en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). El funcionario sostuvo que el trabajo incluye concientización y la definición de mecanismos de autoevacuación para que cada hogar identifique de antemano un lugar de resguardo en caso de emergencia.

Obra y próximos pasos Chirino explicó que el municipio también trabaja con el COPRE (Comité de Prevención de Emergencias), con una reunión realizada el jueves pasado en la que participaron el director Diego Morales y el jefe de asesores Colombo. En ese ámbito se revisaron los protocolos municipales y los del organismo provincial, y se anticipó que los centros de evacuados serán difundidos más adelante, una vez concluida la planificación. En paralelo, el secretario de Gobierno planteó el pedido vecinal para pavimentar calle Superior, entre Meglioli y Calívar, y recordó que este año se ejecutaron fondos externos a la coparticipación, correspondientes al FODERES, en obras de pavimentación en la zona del barrio Güemes de Villa Angélica.