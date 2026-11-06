La secretaria de Cultura explicó cambios en la feria, la propuesta del Velódromo y la apertura de venta presencial. La edición sumará contenido científico, gastronomía y shows musicales.

La secretaria de Cultura de la provincia, Analía Vílches, dio detalles de la Fiesta Nacional del Sol en una entrevista con Telesol. Señaló que trabaja junto al ministro Guido Romero y otras áreas de gobierno, mientras los elencos artísticos ensayan todos los días en el estadio Vicente Chancay. También avanza el armado de los escenarios dentro del predio, en la previa de una edición que ya tiene definiciones sobre su estructura central.

Reordenamiento de la feria Uno de los cambios más notorios será la distribución de los puestos de comida. Vílches explicó que las inscripciones generales subieron un 18% respecto del año pasado, lo que obligó a rediseñar la feria. Según indicó, se sumaron sectores gastronómicos cerca de los escenarios y nuevos espacios de descanso para las familias, con el objetivo de acomodar la mayor demanda dentro del predio.

Espectáculo central La puesta principal se hará en el Velódromo, con funciones a las 21 horas durante los tres días de festejo. “La temática es el parque triásico. Va a ser una escena que nos vamos a encontrar básicamente con mucho contenido científico, con mucho contenido educativo”, explicó Vílches. Agregó que especialistas del Museo Paleontológico (MUPA) colaboraron en el guion, la iluminación, los colores y el diseño de los personajes, lo que incorpora asesoramiento técnico a la producción artística.

La puesta sumará a 50 chicos en escena, entre ellos un personaje infantil protagónico que atraviesa una historia de descubrimiento científico. La decisión de incorporar contenido paleontológico y participación infantil da a la obra un perfil didáctico, en línea con la presencia del MUPA en el desarrollo creativo. En términos de producción, el formato concentra el eje artístico en el Velódromo y ordena allí la mayor parte de la narrativa central de la fiesta.

Entradas y turismo Vílches confirmó que ya se puede comprar la entrada de forma presencial para los tres días, después de una primera etapa de venta online con alta demanda. Entre los shows musicales confirmados figuran Andrés Calamaro, Diego Torres, Ángela Leiva, La Pepa Brizuela y la banda cordobesa Desakata2. La funcionaria también destacó convenios con empresas de turismo para ofrecer paquetes de preventa a visitantes de otras provincias, una herramienta que apunta a ampliar el alcance de la convocatoria.

Por último, valoró la difusión nacional que hizo de la fiesta el sanjuanino Darío Barassi e invitó a la comunidad a las actividades previas. “Invitamos al primer día, que es el día 19, con el fórum que se realiza en el Teatro del Bicentenario”, dijo. Con esa agenda, la organización dejó definido que la antesala de la celebración comenzará antes del inicio de los tres días principales y con un evento específico en el circuito cultural de la capital sanjuanina.