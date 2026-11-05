El municipio de Rawson prorrogó hasta fines de diciembre la moratoria para que los vecinos regularicen deudas con tasas municipales y accedan a quitas de hasta el 100% de los intereses. La medida contempla distintas modalidades de pago y se aplica en un contexto de caída de la recaudación, según explicó Alejandro Rojas, subsecretario de Administración Tributaria del departamento.

Modalidades de pago Rojas detalló en diálogo con Radio Mil20 que la cancelación en un solo pago habilita la quita total de intereses, mientras que el plan en tres cuotas ofrece un descuento del 50% y el de cinco cuotas, una reducción del 30%. El funcionario agregó que también hay beneficios vinculados al pago anual de la tasa de Seguridad e Higiene. La herramienta apunta a facilitar la regularización de contribuyentes con obligaciones pendientes.

Recaudación y costos El subsecretario sostuvo que la situación económica impacta en la capacidad de pago de los vecinos y en los ingresos municipales. Indicó que un vecino promedio abona alrededor de $32.800 al año por la tasa municipal y afirmó que, con ese monto, se cubre la cuarta parte de una luminaria; según su cálculo, cuatro vecinos financian una luminaria. También señaló que el gasto de gestión correspondiente al ABL, es decir, alumbrado, barrido y limpieza, insume aproximadamente el 80% de la coparticipación, lo que limita el margen para pavimento, plazas y previsión ante eventuales efectos de El Niño.

Niveles de cumplimiento Rojas informó que el cumplimiento de la tasa sobre inmuebles ronda el 30%, mientras que en el sector comercial se ubica entre el 65% y el 70%. En el cementerio municipal, dijo, los porcentajes son similares a los de otros tributos, aunque existe una situación particular por la actualización de registros. Según precisó, el cementerio San Miguel tiene unos 45.000 nichos y atraviesa un proceso de regularización administrativa para ordenar documentación, convenios y padrones.

Regularización administrativa En ese marco, el municipio incorporó descuentos para los períodos 2024, 2025 y 2026, con una reducción del 25%, para quienes no pudieron completar trámites anteriores. Rojas explicó que algunos contribuyentes encontraron inconvenientes al intentar pagar porque sus datos no figuraban correctamente o había diferencias en la documentación. La medida busca destrabar esos casos y ampliar la base de regularización antes del cierre de la moratoria.

Canales de cobro Además del plan vigente, la comuna informó que reforzó las modalidades de atención con operativos en los barrios, puntos de pago cercanos, un asistente virtual, cobradores y gestiones sin traslado a las oficinas municipales. Rojas sostuvo que la recaudación muestra una tendencia descendente y vinculó ese comportamiento con la baja del consumo y de los ingresos, además de una merma en la coparticipación. Según indicó, entre los períodos 2023-2024 y 2024-2025 hubo variaciones y el municipio se encuentra cerca de un punto por debajo en su participación. El esquema quedará abierto hasta fin de año y el resultado de la moratoria será una variable central para la caja municipal en los próximos meses.