Un nuevo episodio de acumulación de agua volvió a afectar calle Superiora, entre Meglioli y Rastreador Calívar, en Rawson. El sector, ubicado en las inmediaciones de los barrios Aires del Oeste, Conjunto 11, Conjunto 8 y San José, quedó otra vez con circulación restringida por el anegamiento.

Durante una recorrida por la zona, se constató que el caudal había disminuido respecto de las últimas horas, cuando vecinos habían enviado videos para advertir sobre la situación. Aun así, persistía la acumulación de agua y un olor intenso que alimentó sospechas sobre un posible derrame de líquidos cloacales. Ese dato no fue confirmado en la nota y quedó como una presunción de los habitantes del lugar.

En el medio de la calzada hay un cajón de señalización que advierte sobre un pequeño socavón y una tapa de cloaca. Esa combinación de elementos refuerza las dudas sobre el origen del líquido que habría recorrido la calle en dirección a Meglioli. La presencia de humedad en el terreno también complica el tránsito de vehículos y deja sectores donde el suelo cede con facilidad.

Impacto en la circulación El problema no es nuevo para quienes viven en el área. Según lo observado en el lugar, algunos vehículos pueden quedar enterrados y el transporte público ve interrumpidos sus recorridos habituales cuando no logra ingresar a la zona. La situación afecta tanto la movilidad diaria como el funcionamiento de los servicios en un sector residencial de uso intensivo.

Intervención esperada Los vecinos reclaman una respuesta de Obras Sanitarias, organismo que ya fue notificado. De acuerdo con lo informado, los trabajos comenzarían durante la jornada de hoy. Mientras tanto, el punto sigue siendo una variable a seguir por el efecto sobre la circulación y por la posibilidad de que se trate de un problema cloacal que requiera una reparación puntual.