La Municipalidad de Jáchal realizó una conferencia de prensa en el Zoom de Turismo donde presentó una serie de acciones destinadas a fortalecer el desarrollo turístico, la formación profesional, la innovación tecnológica y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural del departamento

La actividad fue encabezada por el intendente Dr. Matías Espejo, acompañado por el coordinador de Turismo, Vito Gómez, el director de Cultura de la Municipalidad de Iglesia, Facundo Mondaca Esquivel, representantes de las cámaras de turismo, cámaras de comercio, prestadores turísticos, instituciones y público en general.





Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la presentación de la nueva plataforma digital turística de Jáchal, una herramienta desarrollada por el municipio para mejorar la promoción del destino y facilitar el acceso a información útil para visitantes y residentes. Disponible en municipiodejachal.gob.ar/turismo el sitio incorpora herramientas de inteligencia artificial y una interfaz dinámica e intuitiva que permitirá a los usuarios consultar de manera rápida y sencilla información sobre atractivos turísticos, circuitos, experiencias de naturaleza, alojamientos, gastronomía, sitios históricos y culturales, además de distintos servicios vinculados al turismo local. Esta propuesta busca posicionar a Jáchal como un destino cada vez más accesible y competitivo dentro de la oferta turística provincial y regional.





Durante el encuentro también se presentó una nueva línea de cartelería turística e institucional, diseñada por la Municipalidad de Jáchal, con el objetivo de mejorar la comunicación con la comunidad y los visitantes. Los nuevos soportes informativos estarán distribuidos en distintos puntos estratégicos del departamento y brindarán información sobre servicios municipales, programas de gobierno, atractivos turísticos y lugares de interés, mediante el acceso de un Código QR, implícitos en cada uno de los carteles.





Otro de los puntos destacados de la jornada fue el lanzamiento del Curso de Montañismo, una propuesta formativa que surge a partir de una iniciativa de vecinos de Jáchal con experiencia en actividades de montaña y que fue articulada entre el municipio y la Universidad Nacional de San Juan. La capacitación quedó formalizada mediante un acta complementaria firmada con la Escuela de Oficios de la UNSJ y permitirá brindar conocimientos vinculados al senderismo, trekking, montañismo, seguridad y prevención en ambientes naturales y cordilleranos.





El curso contará con docentes jachalleros especializados y profesionales vinculados a la Universidad Nacional de San Juan, fortaleciendo el conocimiento local y las capacidades existentes en el territorio.





En la conferencia también se dieron a conocer los alcances del acuerdo suscripto entre la Municipalidad de Jáchal y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ para avanzar en el proyecto“Puesta en valor del Área Natural Protegida La Ciénaga, Huaco, actualización del conocimiento sobre su patrimonio geológico y paleontológico”. Esta iniciativa permitirá profundizar los conocimientos científicos sobre uno de los espacios naturales más importantes del departamento y generar herramientas para su conservación, protección y aprovechamiento educativo y turístico responsable.





El proyecto será desarrollado por un equipo de investigación especializado y se vincula además con distintas iniciativas orientadas al desarrollo turístico y científico de la región, fortaleciendo la articulación entre universidad, municipio e instituciones locales para la preservación y valorización del patrimonio natural jachallero.





La Municipalidad de Jáchal continúa impulsando políticas públicas orientadas a la innovación, la formación, la investigación y el turismo, promoviendo herramientas que contribuyan al desarrollo sostenible del departamento y generando nuevas oportunidades para vecinos, emprendedores y visitantes.