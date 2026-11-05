La Municipalidad de Rawson pondrá en marcha este jueves 5 de noviembre la nueva etapa del programa Rawson en Comunidad, con la edición Primavera–Verano en Villa Novoa. La actividad se desarrollará de 18 a 21 en la Plaza Monseñor Orzali, en la intersección de Lemos y 21 de Febrero. El operativo reunirá atención municipal, servicios comunitarios, capacitación, recreación y propuestas culturales para vecinos del departamento.

Servicios y atención En ese marco, el municipio informó que habrá un sector de Atención al Vecino para brindar información sobre trámites y servicios, asesoramiento a instituciones y orientación para utilizar LITO, el asistente virtual de la Municipalidad de Rawson. También funcionará el espacio Oportunidades, con información de la Oficina de Empleo, los Talleres de Oficios y la escuela de capacitación Rawtex. La propuesta apunta a acercar alternativas de formación para personas que buscan mejorar sus posibilidades laborales.

Salud, territorio y consumo La jornada incluirá además el espacio Estamos para Vos, con acciones vinculadas a la salud comunitaria, la familia y el deporte. En paralelo, el sector Tu Barrio, Mejor contará con la presencia de equipos de Servicios Públicos y Zoonosis para atender inquietudes y brindar información sobre prestaciones municipales. La edición también incorporará talleres creativos, clases de zumba y folklore, junto con propuestas de economía social como Punto Ahorro y Yogurt Social.

Concurso artístico Una de las novedades del programa será el lanzamiento de Talento Rawsino 2027, un certamen destinado a descubrir y dar visibilidad a nuevos talentos artísticos del departamento. La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que residan en Rawson, de manera individual o grupal, y contempla canto, música, danza, expresiones tradicionales, stand up y humor. Según la información difundida por el municipio, las inscripciones serán gratuitas a través del enlace oficial y las bases y condiciones estarán disponibles en ese mismo sitio.

Etapas y premios El concurso se desarrollará en distintas instancias. Primero se abrirá la convocatoria e inscripción; luego, las clasificaciones se harán en el marco de Rawson en Comunidad, con presentaciones en plazas y espacios públicos del departamento. Los seleccionados pasarán a semifinales en el Teatro Oscar Kümmel, donde se definirán seis finalistas. La final será en Peñitas Medaneras y determinará los tres primeros puestos, que recibirán premios económicos.

Además de esos reconocimientos, el certamen prevé que el ganador pueda presentarse en el escenario mayor de las fiestas departamentales, mientras que el segundo y el tercer puesto actuarán en los escenarios alternativos. Con esa estructura, la iniciativa queda vinculada al calendario cultural del departamento y a futuras presentaciones públicas de los artistas seleccionados.