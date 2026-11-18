El operativo integral continúa recorriendo los barrios. Este jueves 19 de noviembre, de 19 a 21 horas, los vecinos de Villa Lerga podrán acceder a servicios municipales, asesoramiento, actividades recreativas y propuestas para toda la familia. Además, Talento Rawsino 2027 será parte de la jornada.

La Municipalidad de Rawson continúa desplegando su programa Rawson en Comunidad, que en su edición Primavera–Verano acerca servicios, oportunidades de formación, actividades recreativas y espacios de participación a los distintos barrios del departamento. En esta oportunidad, el operativo llegará a Villa Lerga, el jueves 19 de noviembre, de 19 a 21 horas, en la plaza ubicada en calles Cornelio Saavedra y José Sarmiento.





La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Carlos Munisaga, busca fortalecer la presencia territorial del municipio, acercando las distintas áreas de atención a los vecinos y generando espacios de encuentro, escucha y acompañamiento para responder a las necesidades de cada comunidad.





Durante la jornada, los vecinos podrán acceder al sector Atención al Vecino, donde se brindará información sobre trámites y servicios municipales, asesoramiento a instituciones y orientación sobre el funcionamiento de LITO, el asistente virtual de la Municipalidad de Rawson, que permite realizar consultas y acceder a diferentes gestiones.





En materia de formación y desarrollo laboral, el espacio Oportunidades contará con la participación de la Oficina de Empleo, los Talleres de Oficios y la escuela de capacitación Rawtex. Allí, los interesados podrán conocer las alternativas de formación disponibles, recibir asesoramiento y acceder a información sobre herramientas destinadas a mejorar sus posibilidades de inserción laboral y desarrollo de emprendimientos.





Por su parte, el sector Estamos para Vos acercará propuestas vinculadas a la salud comunitaria, la familia y el deporte, promoviendo hábitos saludables y el acompañamiento integral a los vecinos.





El operativo también incluirá el espacio Tu Barrio, Mejor, con la participación de los equipos de Servicios Públicos y Control de Vectores. Se brindará asesoramiento sobre las prestaciones municipales relacionadas con el mantenimiento de los espacios públicos, se recibirán pedidos y reclamos de los vecinos y se desarrollarán acciones de concientización para la prevención del Chagas y el dengue, con recomendaciones destinadas a reducir los riesgos y evitar la proliferación de los insectos transmisores.





La recreación tendrá un lugar destacado durante la tarde, con talleres creativos, actividades especialmente destinadas a mujeres, clases de zumba y folklore, generando espacios de entretenimiento, expresión y participación para diferentes edades.





Asimismo, la economía social estará presente mediante Punto Ahorro y Yogurt Social, dos propuestas que buscan acompañar la economía familiar y facilitar el acceso a productos de consumo cotidiano.





De esta manera, Rawson en Comunidad reunirá en un mismo espacio diferentes áreas municipales, permitiendo que los vecinos realicen consultas, conozcan programas, accedan a información y participen de actividades sin necesidad de trasladarse a distintas dependencias.





Además, una de las propuestas destacadas de esta nueva edición será Talento Rawsino 2027, el concurso que busca descubrir, impulsar y dar visibilidad a nuevos talentos artísticos del departamento, brindándoles la posibilidad de proyectarse hacia los escenarios de las principales fiestas departamentales.





La convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años que residan en Rawson, quienes podrán participar de manera individual o grupal en disciplinas como canto y música, danza, expresiones tradicionales, stand up y humor.





El certamen contempla diferentes etapas, comenzando con las instancias clasificatorias que se desarrollarán en el marco de Rawson en Comunidad, mediante presentaciones en plazas y espacios públicos del departamento.





Posteriormente, los participantes seleccionados avanzarán a las semifinales en el Teatro Oscar Kümmel, donde se elegirán los seis finalistas que competirán por los principales reconocimientos.





La gran final tendrá lugar en las Peñitas Medaneras, donde se definirán los tres primeros puestos, que recibirán premios económicos.





Además, el ganador tendrá la posibilidad de presentarse en el escenario mayor de las fiestas departamentales, mientras que quienes obtengan el segundo y tercer puesto podrán actuar en escenarios alternativos de estos festivales.





Las inscripciones son gratuitas y los interesados podrán acceder a la información y consultar las bases y condiciones del certamen a través del siguiente enlace: https://municipioderawson.gob.ar/evento/talento-rawsino-2027/