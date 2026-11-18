El secretario de Turismo, Juan Castañares , detalló la programación en el Estadio San Juan del Bicentenario y los servicios previstos. La organización espera alta demanda de entradas y afluencia turística.

La Fiesta Nacional del Sol tendrá definidos los horarios de apertura, el orden de los artistas y la distribución de servicios en el Estadio San Juan del Bicentenario para sus tres noches. El secretario de Turismo de San Juan, Juan Castañares, informó que las puertas abrirán a las 20:30, con bandas locales a las 21:30 y artistas nacionales desde las 22:30.

Según explicó el funcionario a radio Estación Claridad, el esquema fue diseñado para sostener una secuencia de entre una hora y media y dos horas para cada show principal. Castañares señaló: "Ese es un poco el horario que está determinado y esperamos que se pueda cumplir para que la gente que vaya tenga esa comodidad". La organización busca así ordenar el ingreso y la circulación del público en una edición que concentrará actividad en el estadio y en otros espacios del predio.

Grilla por jornada

El viernes abrirá Turf y cerrará Tan Biónica. El sábado actuará primero Andrés Calamaro y luego Diego Torres, con la elección de la Emprendedora del Sol en el medio, alrededor de las 23. El domingo, en el cierre del fin de semana largo, abrirá Ángela Leiva, seguirá La Pepa Brizuela y terminará DesaKTa2.

En relación con la duración de las funciones, Castañares indicó que una de las noches podría finalizar entre las 2 y las 3 de la mañana, aunque advirtió que la última jornada suele extenderse un poco más. En paralelo, el Velódromo tendrá un espectáculo propio dedicado a la era Triásica, con más de 350 artistas locales en escena y una única función por noche a las 21.

Entradas y capacidad

La plataforma Ticketek habilitó un remanente de entradas en todas las categorías, mientras que la venta presencial continúa en las boleterías del Teatro del Bicentenario hasta el 19 de noviembre. Desde el 20, la comercialización se trasladará a las boleterías del estadio. Castañares advirtió además que para el viernes 20 ya se habían agotado las entradas de campo y parte de las plateas.

El estadio tiene una capacidad deportiva de 35.000 personas, aunque el montaje del escenario sobre la tribuna este deja ese sector inhabilitado y habilita el campo de juego para sostener un aforo de entre 32.000 y 35.000 espectadores. La organización prevé entre 75 y 80 puestos gastronómicos, distribuidos entre food trucks, patio de comidas y paradas, además de cuatro escenarios secundarios con músicos locales durante toda la noche. Castañares también anticipó que el jueves arribará el primer vuelo de JetSMART, coordinado con el inicio de la fiesta, y que se esperan delegaciones de Chile, San Luis y Mendoza.