La ministra de Capital Humano recorre San Juan junto a Marcelo Orrego. Este miércoles encabeza en Chimbas la presentación de la Ex Casa Activa reconvertida para la niñez.

La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, llegó a San Juan para una agenda centrada en educación y asistencia a la niñez junto al gobernador Marcelo Orrego. La actividad principal de su visita es la presentación de un hogar para chicos sin cuidados parentales.

La funcionaria inició su recorrida este martes por la tarde con visitas a escuelas del departamento Albardón. Según el material difundido, no se informaron detalles sobre los objetivos puntuales de esos encuentros con la comunidad educativa ni sobre eventuales anuncios vinculados a esa agenda.

Presentación oficial

Este miércoles 18 de noviembre, cerca del mediodía, Pettovello y Orrego encabezan un acto en la Ex Casa Activa, ubicada en calle Greco entre Esmeralda y Ameghino, en el barrio Los Andes de Chimbas. Ese edificio será presentado como un hogar destinado al cuidado y alojamiento de niños sin cuidados parentales. La iniciativa se enmarca en las políticas de protección integral de las infancias impulsadas por el Gobierno nacional.

Agenda nacional en la provincia

La visita se suma a otras presencias de funcionarios del gabinete del presidente Javier Milei en San Juan. Además, se desarrolla en la previa de la Fiesta Nacional del Sol, instancia en la que se prevén nuevas visitas oficiales a la provincia.

Con el acto previsto en Chimbas, el punto central de la agenda queda concentrado en la reconversión de un inmueble estatal para uso social. La actividad marca, además, la continuidad de la articulación entre la administración nacional y el gobierno provincial en materia de niñez.