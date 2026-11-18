El acuerdo permitirá desarrollar actividades conjuntas para promover hábitos saludables, prevenir enfermedades y fortalecer la atención sanitaria en la comunidad.

El Hospital Marcial Quiroga y la Municipalidad de Rivadavia firmaron un acta compromiso de colaboración para desarrollar actividades conjuntas de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la comunidad.

La firma se realizó durante las XVI Jornadas Hospitalarias Dr. Jorge Oliva, organizadas por el Comité de Docencia e Investigación del hospital. El director ejecutivo de la institución, Dr. Juan Manuel Campayo, y la subsecretaria de Acción Social del municipio, Natacha Torres, suscribieron el acuerdo.

La iniciativa tuvo como objetivo acercar las acciones sanitarias a los vecinos del departamento, mediante propuestas orientadas a promover hábitos saludables, prevenir enfermedades y fortalecer el cuidado integral de las personas.

El acuerdo se vinculó con el eje central de las jornadas, “Salud y comunidad: continuidad en el cuidado del paciente extrahospitalario”, que destacó la importancia de garantizar el acompañamiento de los pacientes después del alta médica. En este sentido, la atención primaria cumple un rol fundamental en la prevención, el seguimiento y la promoción del autocuidado en el entorno cotidiano.

Con esta iniciativa, el Hospital Marcial Quiroga reafirmó su compromiso con el trabajo articulado entre las instituciones y la comunidad, para fortalecer una salud pública cercana, preventiva e integral, en la que la continuidad del cuidado trascienda las instalaciones hospitalarias.