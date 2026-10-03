La 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro completó su primera jornada en La Superiora. . Este sábado continuará la programación con nuevas presentaciones, tecnología, producción y propuestas para toda la familia, además de un gran cierre artístico en el Escenario Central con los shows de Omega, Huaykil, La Oveja Negra y los García, y La Nota.

La primera jornada de la 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro llegó a su cierre después de un viernes en el que el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora volvió a convertirse en un gran espacio de encuentro entre libros, pensamiento, educación, cultura, tecnología y comunidad.





Bajo el lema “El Futuro se Escribe en Comunidad”, estudiantes, docentes, escritores, artistas, instituciones y vecinos fueron protagonistas de una jornada que desplegó propuestas simultáneas en los diferentes espacios de la Feria y que tendrá continuidad este sábado 3 de octubre, con una extensa programación y un fuerte cierre artístico.





El Espacio Literario Sentir Nacional concentró durante la primera jornada algunas de las principales presentaciones y disertaciones de esta 17° edición.





Entre los protagonistas estuvo Santiago Liaudat, con la presentación “Leer a León XIV – Magnifica Humanitas”. Uno de los momentos destacados de la tarde llegó con Mario Breu, quien presentó “Rec & Roll”, una propuesta vinculada a la historia de la grabación y el sonido del rock nacional.





Posteriormente, Nahuel Sosa y Pablo Bercovich encabezaron la presentación de “Planificación o dependencia. El desarrollo nacional, de la calle al palacio”; mientras que Matías Kulfas completó las principales propuestas de Pensamiento Nacional con la presentación de “Producir en la globalización”.





La jornada tuvo además talleres, presentaciones literarias, propuestas vinculadas a pueblos originarios, orientación laboral a través de Nexo Minero, salud y primeros auxilios, y actividades de escritores locales.





En paralelo, los espacios Futura, Forum y Literario Mario Pérez, junto a librerías, editoriales, stands institucionales, bibliotecas y organizaciones, permitieron ampliar la experiencia con educación, formación laboral, emprendedurismo, ambiente, turismo, tecnología, cultura y participación comunitaria.





La Feria continuará este sábado 3 de octubre con una nueva jornada que volverá a reunir literatura, pensamiento, educación, innovación, cultura y entretenimiento.





El Espacio Sentir Nacional comenzará a las 9:00 con el VI Encuentro DAI “Desafíos y oportunidades de la IA en los docentes DAI”, a cargo de Eliana Porras y Fabián Cabañes.





A las 11:00, una de las protagonistas será Felicitas Bonavitta, con la presentación de su libro “La Casta”.





Desde las 15:00, Mariano Ciafardini y Marcelo Rodríguez presentarán y expondrán sobre “La continuidad de la historia. Explicación marxista del fenómeno de la República Popular China” y “Diálogo Este-Oeste. China y el Sur Global de China News Service”.





A las 15:40, Marcelo Rodríguez y Alexia Masholder encabezarán la presentación de “Cuadernos Marxistas”, edición especial por el centenario del nacimiento de Fidel Castro Ruz.





La programación continuará a las 16:30 con Laura Estela Cornejo y “La niña que fui, el niño que calló”; y a las 17:00, Adriana González de Frau* presentará “Minería y Progreso. Rompiendo el Hechizo de la Maldición de los Recursos”.





A las 18:00 será el turno de Julio Conte Grand, procurador general ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, quien presentará “Reflexiones en el nuevo mundo”.





Desde las 19:00, la Sociedad Argentina de Escritores Filial San Juan presentará “Antología SADE 70 años Platino”; a las 19:30, Damián Villaverde abordará “El Régimen Municipal de San Juan y la Carta Orgánica de Rawson”; y a las 20:00 llegará el Slam Poético del Grupo Reloj de Arena.





La agenda de Sentir Nacional también incluirá, a las 14:00, la presentación de “Punta del Agua, la tierra que fue nuestra”, de Editorial Jáchal La Montaña.





El Espacio Futura tendrá también una intensa actividad durante el sábado. A las 10:00, Laura Ramírez presentará “Comenzar de Nuevo” y, a las 12:00, se realizará el *Encuentro Provincial de Guitarras, con el profesor Jonathan Vera.





A las 13:00, Alexia Massholder encabezará la charla “Cultura Popular y Revolucionaria. La figura de Mercedes Sosa”, acompañada por una presentación musical de la Fundación Mercedes Sosa.





Durante la tarde habrá talleres de guitarra, danzas tradicionales, folklore, teatro y el concierto de piano “Mis primeros pasos”. Desde las 16:00, además, se disputará el Campeonato Free Fire “Los Pibes al corte”.





La música continuará con el Taller de Cuerdas y Orquesta Municipal y las presentaciones del Coro Municipal de Rawson y del Coro de Adultos Mayores “Alma de Canto”.





Finalmente, a las 19:00, Juan Marcos Tripolone brindará la charla“¿Quién está leyendo? Inteligencia Artificial, lectura y sedentarismo cognitivo”, destinada a docentes y público en general.





El Espacio Forum tendrá el sábado una programación vinculada directamente con los desafíos productivos y tecnológicos actuales.





A las 8:30 se desarrollará “E-Commerce Digital: La era de la venta por internet”; a las 9:45, El Agro: Una industria emergente”; y desde las 10:45, “Geopolítica Económica: El rol de Argentina en un mundo en transformación”.





La actividad continuará a las 13:00 con ProCuyo: “Convierte las finanzas en tu mejor aliado”; a las 14:15 se realizará el conversatorio “Habilidades humanas vs. automatización con IA”; y a las 16:00 ADEV – Asociación Desarrolladores de Videojuegos abordará “La industria del videojuego”.





El espacio cerrará a las 19:00 con un debate abierto sobre temas de actualidad.





Además de recorrer la Feria, conocer escritores, participar de charlas y disfrutar de las diferentes propuestas, el sábado tendrá una fuerte invitación a quedarse en La Superiora para vivir el gran cierre artístico de la 17° edición.





La actividad del Escenario Central comenzará a las 15:00 con la Competencia de Free Style del programa “No es Joda”.





Desde las 18:00, la música tomará el escenario con Fizz Rock; a las 18:30, Eduardo de Cabrera; a las 18:45, el Taller de Tango de la UNSJ; y a las 19:00, Los Guapos del Abasto.





A las 19:20 llegará la Red de Cultura en Movimiento con un cuadro folklórico y, desde las 19:40, Jardín de Rock presentará a las bandas WHAT!? y CALAVERAS NEGRAS.





A las 20:00 se realizará el acto de cierre de la Feria, con la elección de la Emprendedora Departamental del Sol, y la participación de Amazonas, Circo Flama y La Pericana.





Pero la noche continuará: a las 20:45 subirá al escenario La Nota; a las 21:30, OMEGA; a las 22:30, La Oveja Negra y los García; y desde las 23:30, Huaykil tendrá a su cargo el cierre musical de la jornada.





Con una programación que cruza generaciones, disciplinas e intereses, Rawson invita a vecinos de todo el departamento y de la provincia a ser parte este sábado de la segunda jornada de la 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, recorrer sus diferentes espacios y cerrar dos días de encuentro disfrutando de una gran noche de espectáculos en La Superiora.