La inscripción estará abierta hasta el 1 de octubre para el casting de la Fiesta Nacional del Sol 2026. La puesta central será en el Velódromo y tendrá como eje el Parque Triásico.

La organización de la Fiesta Nacional del Sol 2026 abrió este jueves 24 de septiembre la convocatoria para los artistas que quieran integrar el espectáculo central en el Velódromo. Las inscripciones estarán habilitadas desde las 12 de este día y se extenderán hasta el 1 de octubre. Según la secretaria de Cultura, Analía Vilches, la puesta tendrá como eje temático al Parque Triásico.

La información y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio oficial www.fiestanacionaldelsol.com, donde los interesados pueden registrarse según las categorías previstas para el casting. La convocatoria contempla disciplinas como danza, actuación, titiriteros, artistas circenses, clown y mimos. El llamado está orientado exclusivamente a quienes aspiren a participar de la puesta central y no de otras instancias de la fiesta.

Participación de menores Una de las novedades de esta edición es la incorporación de niños de entre 7 y 12 años a la convocatoria. Al igual que el resto de los postulantes, deberán inscribirse por la página oficial y presentarse al proceso de selección. Vilches indicó que, en el caso de los menores, deberán hacerlo acompañados por un adulto.

Una vez cerrado el período de inscripción, el casting se realizará durante tres jornadas: 2, 3 y 4 de octubre, en los espacios compartidos ubicados en 25 de Mayo y Lacerda. Desde Cultura aclararon que se seleccionarán 450 artistas para integrar la propuesta del Velódromo. La convocatoria, por lo tanto, define una etapa previa de selección con cupos limitados y criterios por categoría.

Remuneración y cobertura Vilches señaló que los artistas seleccionados recibirán una remuneración por su participación en la fiesta, aunque el monto todavía no fue informado. “Todos los artistas que participan en la Fiesta Nacional del Sol se paga y se le paga una suma que será seguramente pronto publicada”, afirmó. Además, la funcionaria precisó que quienes sean parte del espectáculo contarán con un seguro de vida.

Con la inscripción ya abierta, el cronograma inmediato queda concentrado en dos fechas clave: el cierre del formulario el 1 de octubre y el casting presencial entre el 2 y el 4 de octubre. La selección final definirá a los 450 participantes del espectáculo central, cuya temática estará asociada al Parque Triásico.