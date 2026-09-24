La provincia apunta a financiar obras con deuda en mercados internacionales. Jaime Rodríguez explicó que una colocación de 400 millones de dólares sería un buen resultado.

San Juan avanza con la colocación de un bono internacional para obtener financiamiento destinado a obras de infraestructura. El instrumento cuenta con asesoramiento de la Bolsa de Comercio de San Juan y busca captar fondos en los mercados de capitales con devolución a largo plazo.

En diálogo con Radio Mil20, el presidente de la Bolsa de Comercio de San Juan, Jaime Rodríguez, detalló las características de la operación, quiénes podrían adquirir el bono y qué variables definirán el resultado final. Según explicó, la emisión se encuadra como deuda provincial y será colocada en mercados internacionales con legislación de Nueva York.

El objetivo es anticipar recursos para ejecutar proyectos de infraestructura en el corto plazo y pagarlos en un plazo más extenso. De acuerdo con Rodríguez, la provincia, como emisora, asumirá el compromiso de devolver el capital a los inversores y pagar los intereses correspondientes según las condiciones que se establezcan en la colocación.

Monto y demanda El Gobierno provincial había planteado una emisión de hasta 600 millones de dólares. Sin embargo, Rodríguez señaló que, en el contexto actual de los mercados, una colocación cercana a los 400 millones de dólares podría considerarse un resultado positivo. La definición final dependerá de las ofertas recibidas y de la tasa que la provincia esté dispuesta a convalidar.

Tasa y perfil de inversores Rodríguez indicó que las ofertas pueden recibirse hasta el mediodía y luego se analiza la demanda para fijar las condiciones definitivas. Entre los factores que complican el financiamiento mencionó la volatilidad de los mercados, el incremento de las tasas en Estados Unidos y la suba del petróleo, variables que elevan la aversión al riesgo. El bono está orientado principalmente a inversores institucionales, como fondos de inversión, fondos de pensión, compañías de seguros y bancos.

Destino de los fondos Los recursos obtenidos se utilizarán para obras de infraestructura en la provincia. Durante la entrevista, Rodríguez mencionó proyectos vinculados con infraestructura energética y otras iniciativas necesarias para acompañar el crecimiento provincial. También sostuvo que la situación fiscal de San Juan permite acceder al mercado, aunque advirtió que ese orden es una condición necesaria pero no suficiente para asegurar una colocación exitosa.

La operación se inscribe en una nueva incursión de San Juan en los mercados internacionales de deuda, en un escenario que Rodríguez definió como menos favorable que el de semanas atrás. El resultado final quedará atado a las condiciones que impongan los mercados y a la tasa que la provincia decida aceptar al cierre de la colocación.