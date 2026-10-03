El SMN prevé viento del sudeste en la madrugada y cielo parcialmente nublado durante la jornada. La temperatura oscilará entre 11°C y 24°C.

El primer sábado de octubre llegará a San Juan con una jornada fresca y ventosa, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para el 3 de octubre. La mínima prevista es de 11°C y la máxima alcanzará los 24°C.

Durante la madrugada se concentrará el fenómeno más relevante del día. El organismo anticipa ráfagas del sector sudeste de hasta 69 km/h, lo que marcará el tramo de mayor intensidad del viento. Esa previsión condiciona el comienzo de la jornada y explica la sensación térmica más baja en las primeras horas.

Con el avance de la mañana, el viento perderá intensidad y el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una leve brisa del sector sur. En ese período comenzará también el ascenso gradual de la temperatura, de acuerdo con la evolución detallada por el organismo nacional.

Temperatura y nubosidad

Durante la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y se alcanzará la máxima de 24°C. El comportamiento previsto ubica a la jornada en un rango térmico moderado, aunque con presencia de viento en distintos momentos del día. Hacia la noche, la temperatura volverá a descender y rondará los 20°C.

Panorama para seguir

El pronóstico oficial no anticipa cambios bruscos en la nubosidad, que se mantendrá parcial durante todo el día. La variable a seguir será la intensidad de las ráfagas en la madrugada, porque allí se concentrará el episodio de mayor velocidad del viento informado por el SMN.