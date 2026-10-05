Rawson realizó este domingo una nueva edición de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026 en el Predio Gaucho José Dolores, con participación de familias, productores, emprendedores y visitantes. La actividad puso en primer plano a dos cultivos identificados con Médano de Oro y buscó visibilizar el trabajo vinculado a esa producción.

La organización estuvo a cargo de la Municipalidad de Rawson, la Asociación de Esparragueros de Médano de Oro y el Club Sportivo Central Argentino. La celebración había sido prevista inicialmente para el 20 de septiembre, pero fue reprogramada para este domingo 4 de octubre por la alerta meteorológica por viento Zonda intenso. La modificación del calendario respondió a esa contingencia climática y permitió concretar la jornada con su programación completa.

Plato central El principal atractivo fue el risotto de espárragos más grande del mundo, encabezado por el chef Mauricio Tereszko, junto a estudiantes de gastronomía y el equipo de la Academia Culinaria GrandChef. La preparación demandó varias horas de trabajo y una logística específica desde la mañana hasta la tarde, cuando se realizó la degustación. Según los datos informados en la jornada, para la receta se usaron 600 paquetes de espárragos, 320 kilos de arroz, 120 litros de vino blanco y aproximadamente 100 kilos de manteca, además de otros ingredientes.

La propuesta gastronómica tuvo como objetivo poner en valor el espárrago producido en Médano de Oro y mostrar su uso en distintas preparaciones. En paralelo, el escenario principal reunió música, danza y expresiones culturales con presentaciones de Academia Los Huarpes, Instituto Male, Confluencia, La Quimera, Academia Almas Medaneras, Agrupación Almas Folklóricas y Abuelos Unidos, La Costa, Escuela Vida y Tradición y Leo Altamirano. La programación acompañó la feria de emprendedores, los ranchos de comidas y otras actividades previstas en el predio.

Competencias y reconocimientos La fiesta también incluyó el Concurso del Mejor Plato de Espárrago, en el que el primer premio fue para Lucía Contreras por su preparación “Médano a tu mesa”. La receta fue presentada con técnica de arenado, miga de pan casero, espárragos salteados en aceite de oliva con nuez molida, aderezo de dulce de membrillo disuelto en vinagre de vino tinto suave y huevo poché. Además, se realizó el Concurso de Cortadores de Espárragos, que tuvo como ganador a Mauricio Guzmán, en una instancia orientada a reconocer la destreza de quienes trabajan en las fincas de la zona.

Valor productivo Durante la celebración, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, sostuvo que la fiesta permite mostrar el potencial productivo del departamento y destacó el trabajo de familias, productores y trabajadores. También afirmó que la combinación de producción, gastronomía, cultura, turismo y encuentro familiar genera movimiento económico y expone el potencial de Rawson. La jornada cerró con una agenda centrada en la producción local y dejó como referencia la fecha de reprogramación, el 4 de octubre, y la consolidación de Médano de Oro como eje de la celebración.