El hospital incorporó un sistema que acelera diagnósticos en Anatomía Patológica. También mejora la estandarización de muestras y la detección de marcadores tumorales.

El Hospital Marcial Quiroga incorporó al Servicio de Anatomía Patológica el sistema automatizado Ventana BenchMark GX, una tecnología que reduce de 24 a tres horas un procedimiento que antes se hacía de manera manual. Según el texto difundido, la herramienta optimiza los tiempos de trabajo, mejora la precisión y estandariza los estudios.

El equipo permite realizar técnicas de inmunohistoquímica, es decir, análisis de muestras de tejido para detectar proteínas específicas presentes en las células. Estos estudios se utilizan para caracterizar distintos tipos de tumores, en especial los malignos, y también tienen aplicaciones en hematología y en el diagnóstico de determinadas enfermedades infecciosas. Su aporte principal es complementar y precisar los diagnósticos.

Procesamiento y control La automatización reduce la intervención manual en varias etapas del procedimiento y facilita la tarea del equipo profesional, de acuerdo con la información oficial. Además, el sistema utiliza códigos de barras para identificar los reactivos y verificar su correspondencia con cada procedimiento. Ese mecanismo apunta a asegurar el uso del insumo adecuado y a disminuir posibles errores en el procesamiento.

En el abordaje de pacientes oncológicos, la información obtenida mediante estos estudios resulta clave para orientar la elección de tratamientos. La identificación de determinados marcadores tumorales permite evaluar si una persona puede beneficiarse de medicamentos específicos, como terapias dirigidas o inmunoterapias. De ese modo, los resultados se integran con la información clínica y otros estudios complementarios para ajustar las decisiones terapéuticas a cada caso.

Impacto sanitario La incorporación de este equipamiento también fortalece la capacidad diagnóstica del sistema público de salud provincial. Entre los beneficios mencionados figuran la posibilidad de reducir derivaciones de muestras a otros centros, agilizar los tiempos de diagnóstico oncológico, mejorar la clasificación de los tumores y facilitar el acceso a tratamientos personalizados. La sistematización de los resultados, además, contribuye a generar información epidemiológica sobre el cáncer en San Juan, útil para conocer las características de las enfermedades y planificar estrategias sanitarias.

Con esta adquisición, el Hospital Marcial Quiroga amplía su capacidad para realizar estudios especializados en Anatomía Patológica. El dato central es que un procedimiento que demandaba un día de trabajo pasó a resolverse en tres horas, con impacto directo en la oportunidad diagnóstica y en la disponibilidad de información para definir conductas médicas.