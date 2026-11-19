El viento Zonda dañó la red eléctrica y afectó a vecinos de Niquivil y Barreal. Naturgy informó que sus cuadrillas trabajaban en las reparaciones.

El viento Zonda registró ráfagas superiores a los 90 km/h durante la tarde de este jueves y provocó daños en la infraestructura eléctrica del norte sanjuanino. El impacto se tradujo en interrupciones del suministro para vecinos de Jáchal y Calingasta, con afectación principal en Niquivil y Barreal.

Según informó Naturgy, la contingencia alcanzó distintos sectores de la provincia por daños en la red de distribución. La empresa atribuyó los cortes a la combinación de ráfagas intensas y afectación sobre la infraestructura, un cuadro que obligó a desplegar personal técnico en las zonas comprometidas.

Lectores de TELESOL DIARIO enviaron imágenes de los efectos del temporal. Una de esas tomas fue realizada por calle Misiones, en el Barrio Fronteras Argentinas, donde la caída de un árbol cortó cables y dejó evidencia del alcance material del episodio. Ese tipo de daños explica por qué, además del corte del servicio, se activan tareas de relevamiento antes de las reparaciones definitivas.

Trabajo técnico







La distribuidora señaló que sus cuadrillas estaban trabajando en el relevamiento de los daños y en la ejecución de las reparaciones necesarias para restablecer el suministro en el menor tiempo posible. La empresa indicó que el operativo se desarrollaba priorizando la seguridad del personal y de la comunidad, una condición habitual en eventos climáticos con riesgo sobre postes, cables y transformadores.

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Ante un evento de estas características, se reiteraron medidas básicas de prevención: mantener puertas y ventanas cerradas, evitar salir de los hogares si no es necesario, desconectar los artefactos eléctricos que no se utilicen, no manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores afectados, y no encender fuego en espacios abiertos. El restablecimiento del servicio dependía de la evolución de las reparaciones en Jáchal y Calingasta.