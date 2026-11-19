En el FNS Forum, la especialista planteó que San Juan deberá adaptarse a nuevas exigencias productivas. También vinculó ese proceso con la actividad minera y la demanda de perfiles profesionales.

La inteligencia artificial y los avances tecnológicos están impulsando una transformación en el mundo del trabajo, según expuso Patricia Jebsen durante una entrevista en el FNS Forum. La referente en eCommerce y transformación digital sostuvo que empresas y trabajadores deberán adaptarse a nuevos procesos, herramientas y exigencias en los próximos años. Su planteo se dio en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, un espacio en el que también se discutieron condiciones para la actividad productiva provincial.

«Hay que reaprender a trabajar», afirmó Jebsen, al señalar que los desafíos no pasan solo por incorporar inteligencia artificial, sino también por comprender nuevas formas de producción y organización. En ese sentido, remarcó que San Juan deberá prepararse para cumplir normas y procedimientos que podrían exigir las grandes corporaciones que operen en la provincia. El señalamiento ubica la discusión en un plano laboral y regulatorio, con impacto potencial en la organización del empleo y en los estándares de contratación.

Cambio productivo

La entrevistada definió este proceso como una revolución en la manera de trabajar, impulsada por la combinación de tecnología, inteligencia artificial y cambios en los procesos productivos. Según su exposición, esa transformación tendrá impacto tanto a nivel local como internacional. El alcance de ese fenómeno no quedó limitado al sector tecnológico, sino que fue presentado como una modificación transversal de la dinámica laboral.

Minería y perfiles laborales

Al analizar el desarrollo minero en San Juan, Patricia Jebsen comenzó a referirse a la demanda de profesionales que tendrá la actividad. Sin embargo, la transcripción disponible se interrumpe en ese punto, por lo que no es posible precisar qué perfiles laborales mencionó ni cuáles fueron las oportunidades que describió. El dato relevante, por ahora, es que la minería quedó asociada en su exposición a nuevas exigencias de formación y adaptación del mercado de trabajo.

La información disponible permite ubicar su intervención como una lectura sobre el futuro del empleo en la provincia, atravesado por tecnología, inteligencia artificial y minería. Queda pendiente el desarrollo completo de su planteo sobre los perfiles requeridos y su relación con la actividad productiva local, un punto que puede ser clave para interpretar la demanda laboral que acompañe a eventuales inversiones. En ese marco, el eje quedó planteado en el FNS Forum como una discusión sobre capacidades, procesos y estándares que podrían incidir en el trabajo en San Juan.