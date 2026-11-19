El Ministerio de Educación informa que las personas que poseen Contratos Administrativos de Servicios de Colaboración deberán presentar la factura electrónica correspondiente al mes de noviembre de 2026 a su directivo, para que sea firmada y sellada al dorso.
La factura podrá realizarse a partir del día 20 de noviembre y deberá ser presentada en el Centro Cívico, según el siguiente cronograma (respetar los días establecidos para la recepción):
Servicios Generales (porteros)
DNI terminado en 0, 1, 2, 3 y 4; el martes 24 de noviembre de 2026 de 8 a 14,30 en el Hall de Exposiciones del Centro Cívico (planta baja frente a la isla del IPV).
DNI terminado en 5, 6, 7, 8 y 9; el miércoles 25 de noviembre de 2026 de 8 a 14,30 en el Hall de Exposiciones del Centro Cívico (planta baja frente a la isla del IPV).
Administrativos
Presentarán la factura en la Oficina de Contratos con el monto correspondiente a cada contrato, los días 24 y 25 de noviembree de 2026 de 8 a 12,30.
Departamentos alejados
Las personas contratadas que viven en los departamentos de Calingasta, Iglesia, Jáchal y Valle Fértil deberán llevar la factura para que su director la firme y entregue a sus respectivas unidades de gestión.
Para tener en cuenta
Las facturas deberán ser electrónicas y confeccionadas de la siguiente manera:
Factura mes de noviembre de 2026
Fecha emisión: 30/11/2026
Periodo facturado: desde 01/11/2026 hasta 30/11/2026
Vencimiento: 31/12/2026
CUIT Gobierno de la Provincia: 30-99901516-2
Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento
Condición de venta: Otra
Detalle: Pago de honorarios por Contrato Administrativo de Servicios de Colaboración correspondiente al mes de noviembre de 2026.-
Monto a facturar (para porteros): $462.000,00.-
Conformación de la factura
Al dorso de la factura (en la parte de atrás) deberá colocar lo siguiente:
“Artículos 6° y 11º Ley Nº 793-A. Cláusula cuarta del contrato administrativo de Servicios de Colaboración”.
San Juan, 30 de noviembre de 2026.
Firma y sello del directivo
Presentación del seguro: constancia de pago del mes de noviembre de 2026 (fotocopia legible con datos del asegurado y legalizada en el frente por el directivo). En caso de presentar libre de deuda, el mismo debe tener fecha de noviembre de 2026. Sin excepción.