En las localidades de Barreal, Tamberías y Villa Calingasta, las aulas secundarias fueron el epicentro de un operativo sociosanitario sin precedentes. A través de una articulación intersectorial entre los ministerios provinciales de San Juan, la empresa minera Glencore Pachón y la organización Fundar, se desplegó el Protocolo Sa.M.A. (Salud Mental en Adolescencias). La iniciativa, enmarcada en las normativas del Ministerio de Educación y concebida bajo la perspectiva de los adolescentes como sujetos plenos de derecho a la salud, abarcó a cinco escuelas de nivel medio.
El dispositivo digital alcanzó una tasa de finalización del 96,9%, sobre un total de 286 cuestionarios iniciados y 277 completados. La muestra analizada se focalizó en 212 estudiantes de entre 13 y 17 años y 11 meses, con un perfil escolarizado en instituciones públicas (73,5%) y de jornada completa (66,5%). La receptividad de los chicos fue contundente: más del 90% consideró que la encuesta abordó temas relevantes para su vida cotidiana y más del 80% expresó haberse sentido cómodo al responder.
Puntos críticos: el sufrimiento que interpela las políticas de cuidadoEl diagnóstico preliminar sacó a la luz problemáticas complejas que demandan atención prioritaria y desarman la idea de que la vida en comunidades cordilleranas está exenta de graves padecimientos:
•Conductas sensibles y suicidabilidad: El 22,2% de los adolescentes encuestados manifestó haber considerado seriamente intentar suicidarse. Entre quienes tuvieron intención suicida, el 31,9% requirió atención médica tras un intento, y más del 50% señaló no haber recibido ayuda profesional con posterioridad.
•Autolesiones deliberadas: Un 25,9% refirió haberse lesionado a propósito en el último año, trepando al 11,8% en casos de repetición crónica (seis o más episodios), lo que habitualmente opera como un intento de regular el dolor emocional.
•Abuso sexual y vulnerabilidad: El 11% de los jóvenes (23 casos) reportó haber atravesado situaciones de abuso sexual, distribuyéndose casi por igual entre ámbitos intrafamiliares (familiares adultos y de edad cercana) y extrafamiliares (desconocidos o parejas/exparejas).
•La barrera del silencio: El 24,53% afirmó explícitamente "no pido ayuda aunque la necesito", mientras que un 18,9% expresó requerir un espacio terapéutico pero no acceder por vergüenza o indecisión.
•Marcadas brechas de género: Las mujeres menores de 18 años concentran índices más elevados de ansiedad, depresión, ideación suicida, autolesiones, abuso sexual, intimidación y sintomatología vinculada a trastornos de la conducta alimentaria (TCA); en tanto, los varones reportan mejor autopercepción en sus vínculos, pero mayor propensión al uso problemático de videojuegos.
Implicancias directas en la formación académica y la convivencia escolarEl bienestar psicológico no corre por un carril separado del rendimiento pedagógico; por el contrario, los hallazgos demuestran que las dificultades emocionales inciden de forma directa en el día a día escolar:
1.La escuela y las tensiones como foco de estrés: Entre los eventos vitales más disruptivos, las tensiones escolares generan un malestar significativo en el 34,9% de los alumnos, a lo que se suman los conflictos con amigos/as (35,9%).
2.Impacto cognitivo y motivacional: Con un 27,4% de prevalencia en niveles elevados de ansiedad y un 25% en sintomatología depresiva severa, emergen cuadros de taquicardia, preocupación anticipatoria, abulia, profunda tristeza y pérdida de sentido personal. Estos factores disminuyen la concentración, merman la motivación para el estudio y debilitan la capacidad de proyectar metas académicas.
3.El aula como epicentro de violencia entre pares: El 27,8% de los adolescentes sufrió alguna forma de intimidación o acoso. El hostigamiento presencial (22,2%) superó al virtual (15,6%) y tuvo como principales autores a compañeros de la misma escuela (34 menciones), motivado por la apariencia física (12,3%). A esto se añade que el 21,7% padeció la difusión no consentida de información privada, imágenes o chats (doxeo), fracturando el clima de confianza indispensable para el aprendizaje.
4.Hábitos de vida y tiempo pedagógico: El consumo de riesgo de alcohol según tamizaje AUDIT-C alcanza al 25,5%, con un 14,6% que experimentó pérdidas de memoria (blackouts) y un 7,5% que sufrió lesiones o consecuencias negativas. Sumado al uso problemático de redes sociales (26,9%) y la incursión en apuestas virtuales (25%), estas conductas alteran los ritmos de descanso y la atención sostenida, en un contexto donde el 66,5% de los chicos asiste a escuelas de jornada completa y el 70,6% asume tareas domésticas en sus hogares.
Poner en valor la fortaleza subjetiva: los recursos vitales de la juventud calingastinaLejos de una mirada estigmatizante o reduccionista que pinte un escenario puramente deficitario, el informe de Sa.M.A. destaca la notable coexistencia de recursos de salud mental positiva y factores protectores en el departamento:
•Felicidad sostenida: Casi dos tercios de los adolescentes (65,9%) reportaron elevados niveles de felicidad actual.
•Optimismo ante el futuro: El 61,8% mantiene una alta capacidad de proyección y esperanza hacia su porvenir.
•Sentido vital: Prácticamente la mitad de los participantes (48,8%) manifiesta un elevado sentido en sus vidas, una fortaleza psíquica crucial para amortiguar crisis vitales y amortiguar conductas de riesgo.
No obstante, este entramado positivo coexiste con una soledad subjetiva que golpea al 48,3% de los estudiantes, lo que evidencia que, a pesar de sus proyectos y deseos, muchos jóvenes sienten una profunda carencia de soportes de escucha o contención en su entorno cotidiano.
La escuela como territorio seguro de escucha y detección tempranaUna de las conclusiones pedagógicas e institucionales más valiosas del relevamiento es que el ámbito educativo es un espacio seguro y estratégico para hablar de salud mental. Durante la jornada de relevamiento, el dispositivo actuó en casos puntuales como un catalizador emocional: estudiantes que se acercaron voluntariamente a dialogar con los profesionales y situaciones de conmovilización que pudieron ser contenidas de forma inmediata gracias al trabajo conjunto entre docentes y agentes de salud.
Indagar sobre estas problemáticas no genera el malestar, sino que rompe el tabú, permite dimensionarlo con evidencia científica territorial y brinda una vía formal para que el sufrimiento silencioso encuentre amparo profesional y comunitario. Calingasta marca así una hoja de ruta para que las políticas públicas provinciales diseñen circuitos de acompañamiento integrales antes de que el malestar derive en situaciones de crisis.