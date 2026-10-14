Un relevamiento inédito implementado a través del Protocolo Sa.M.A. en cinco colegios secundarios del departamento expone un diagnóstico profundo sobre el bienestar emocional de los jóvenes. Conviven altos niveles de optimismo con señales críticas de sufrimiento psíquico, tensiones cotidianas y barreras para pedir ayuda que interpelan de lleno a la comunidad educativa.

Preocupante diagnostico en las aulas secundarias de Calingasta

En las localidades de Barreal, Tamberías y Villa Calingasta, las aulas secundarias fueron el epicentro de un operativo sociosanitario sin precedentes. A través de una articulación intersectorial entre los ministerios provinciales de San Juan, la empresa minera Glencore Pachón y la organización Fundar, se desplegó el Protocolo Sa.M.A. (Salud Mental en Adolescencias). La iniciativa, enmarcada en las normativas del Ministerio de Educación y concebida bajo la perspectiva de los adolescentes como sujetos plenos de derecho a la salud, abarcó a cinco escuelas de nivel medio.

El dispositivo digital alcanzó una tasa de finalización del 96,9%, sobre un total de 286 cuestionarios iniciados y 277 completados. La muestra analizada se focalizó en 212 estudiantes de entre 13 y 17 años y 11 meses, con un perfil escolarizado en instituciones públicas (73,5%) y de jornada completa (66,5%). La receptividad de los chicos fue contundente: más del 90% consideró que la encuesta abordó temas relevantes para su vida cotidiana y más del 80% expresó haberse sentido cómodo al responder.

Puntos críticos: el sufrimiento que interpela las políticas de cuidado

El diagnóstico preliminar sacó a la luz problemáticas complejas que demandan atención prioritaria y desarman la idea de que la vida en comunidades cordilleranas está exenta de graves padecimientos:

•Conductas sensibles y suicidabilidad: El 22,2% de los adolescentes encuestados manifestó haber considerado seriamente intentar suicidarse. Entre quienes tuvieron intención suicida, el 31,9% requirió atención médica tras un intento, y más del 50% señaló no haber recibido ayuda profesional con posterioridad.

•Autolesiones deliberadas: Un 25,9% refirió haberse lesionado a propósito en el último año, trepando al 11,8% en casos de repetición crónica (seis o más episodios), lo que habitualmente opera como un intento de regular el dolor emocional.

•Abuso sexual y vulnerabilidad: El 11% de los jóvenes (23 casos) reportó haber atravesado situaciones de abuso sexual, distribuyéndose casi por igual entre ámbitos intrafamiliares (familiares adultos y de edad cercana) y extrafamiliares (desconocidos o parejas/exparejas).

•La barrera del silencio: El 24,53% afirmó explícitamente "no pido ayuda aunque la necesito", mientras que un 18,9% expresó requerir un espacio terapéutico pero no acceder por vergüenza o indecisión.

•Marcadas brechas de género: Las mujeres menores de 18 años concentran índices más elevados de ansiedad, depresión, ideación suicida, autolesiones, abuso sexual, intimidación y sintomatología vinculada a trastornos de la conducta alimentaria (TCA); en tanto, los varones reportan mejor autopercepción en sus vínculos, pero mayor propensión al uso problemático de videojuegos.

Implicancias directas en la formación académica y la convivencia escolar

El bienestar psicológico no corre por un carril separado del rendimiento pedagógico; por el contrario, los hallazgos demuestran que las dificultades emocionales inciden de forma directa en el día a día escolar:

1.La escuela y las tensiones como foco de estrés: Entre los eventos vitales más disruptivos, las tensiones escolares generan un malestar significativo en el 34,9% de los alumnos, a lo que se suman los conflictos con amigos/as (35,9%).

2.Impacto cognitivo y motivacional: Con un 27,4% de prevalencia en niveles elevados de ansiedad y un 25% en sintomatología depresiva severa, emergen cuadros de taquicardia, preocupación anticipatoria, abulia, profunda tristeza y pérdida de sentido personal. Estos factores disminuyen la concentración, merman la motivación para el estudio y debilitan la capacidad de proyectar metas académicas.

3.El aula como epicentro de violencia entre pares: El 27,8% de los adolescentes sufrió alguna forma de intimidación o acoso. El hostigamiento presencial (22,2%) superó al virtual (15,6%) y tuvo como principales autores a compañeros de la misma escuela (34 menciones), motivado por la apariencia física (12,3%). A esto se añade que el 21,7% padeció la difusión no consentida de información privada, imágenes o chats (doxeo), fracturando el clima de confianza indispensable para el aprendizaje.

4.Hábitos de vida y tiempo pedagógico: El consumo de riesgo de alcohol según tamizaje AUDIT-C alcanza al 25,5%, con un 14,6% que experimentó pérdidas de memoria (blackouts) y un 7,5% que sufrió lesiones o consecuencias negativas. Sumado al uso problemático de redes sociales (26,9%) y la incursión en apuestas virtuales (25%), estas conductas alteran los ritmos de descanso y la atención sostenida, en un contexto donde el 66,5% de los chicos asiste a escuelas de jornada completa y el 70,6% asume tareas domésticas en sus hogares.

Poner en valor la fortaleza subjetiva: los recursos vitales de la juventud calingastina

Lejos de una mirada estigmatizante o reduccionista que pinte un escenario puramente deficitario, el informe de Sa.M.A. destaca la notable coexistencia de recursos de salud mental positiva y factores protectores en el departamento:

•Felicidad sostenida: Casi dos tercios de los adolescentes (65,9%) reportaron elevados niveles de felicidad actual.

•Optimismo ante el futuro: El 61,8% mantiene una alta capacidad de proyección y esperanza hacia su porvenir.

•Sentido vital: Prácticamente la mitad de los participantes (48,8%) manifiesta un elevado sentido en sus vidas, una fortaleza psíquica crucial para amortiguar crisis vitales y amortiguar conductas de riesgo.

No obstante, este entramado positivo coexiste con una soledad subjetiva que golpea al 48,3% de los estudiantes, lo que evidencia que, a pesar de sus proyectos y deseos, muchos jóvenes sienten una profunda carencia de soportes de escucha o contención en su entorno cotidiano.

La escuela como territorio seguro de escucha y detección temprana

Una de las conclusiones pedagógicas e institucionales más valiosas del relevamiento es que el ámbito educativo es un espacio seguro y estratégico para hablar de salud mental. Durante la jornada de relevamiento, el dispositivo actuó en casos puntuales como un catalizador emocional: estudiantes que se acercaron voluntariamente a dialogar con los profesionales y situaciones de conmovilización que pudieron ser contenidas de forma inmediata gracias al trabajo conjunto entre docentes y agentes de salud.

Indagar sobre estas problemáticas no genera el malestar, sino que rompe el tabú, permite dimensionarlo con evidencia científica territorial y brinda una vía formal para que el sufrimiento silencioso encuentre amparo profesional y comunitario. Calingasta marca así una hoja de ruta para que las políticas públicas provinciales diseñen circuitos de acompañamiento integrales antes de que el malestar derive en situaciones de crisis.