La tormenta se registró este sábado por la tarde en distintos sectores del Gran San Juan. Antes, San Juan había marcado 35°C a las 17 y fue el punto más caluroso del país.

La tarde de este sábado trajo un cambio en las condiciones del tiempo en San Juan: comenzó a llover en gran parte del Gran San Juan en medio de una tormenta eléctrica. El fenómeno se produjo después de una jornada marcada por altas temperaturas y afectó distintos sectores de la provincia.

La precipitación se registró a las 17.30, luego de que la provincia alcanzara los 35°C a las 17, según el dato informado en la nota original. En ese momento, San Juan se ubicaba como el punto más caluroso del país, lo que da cuenta del contraste entre el calor acumulado durante el día y el posterior cambio de tiempo.

Además de la lluvia, la tormenta estuvo acompañada por una intensa ráfaga del sector sur y por actividad eléctrica con numerosos relámpagos. Esa combinación configuró un episodio de inestabilidad atmosférica visible en el cielo de la capital y zonas cercanas.

El fenómeno llegó luego de varias horas de calor intenso y alteró las condiciones meteorológicas en la provincia durante la tarde. No se informaron en el material de origen daños, interrupciones de servicios ni otros efectos asociados al episodio.

De acuerdo con lo consignado, la variable a seguir es la evolución del tiempo en las próximas horas, en un contexto de inestabilidad que ya se manifestó sobre el Gran San Juan.