Los trabajos forman parte de una política sostenida de mejoramiento de los espacios verdes y recreativos.

En el marco de la actual gestión del intendente Fabián Aballay, el Municipio de Pocito continúa avanzando en la recuperación y puesta en valor de los espacios públicos del departamento.





A la fecha, ya son 30 las plazas recuperadas, con el objetivo de generar lugares de encuentro, recreación y disfrute para las familias pocitanas.





Los trabajos forman parte de una política sostenida de mejoramiento de los espacios verdes y recreativos, atendiendo las necesidades de los distintos barrios y comunidades del departamento.





Actualmente, el Municipio lleva adelante tareas de recuperación en distintos puntos de Pocito, entre ellos los espacios verdes ubicados en David Chávez y Calle 10; David Chávez y Calle 11; y las plazas de los barrios Carmelo Panetta, Antonio Aberastain, Doncel, Bella Vista y Portal del Sur.





Las intervenciones contemplan el mejoramiento integral de estos espacios, con el propósito de que los vecinos puedan contar con plazas renovadas y en mejores condiciones para realizar actividades recreativas, deportivas y de encuentro comunitario.





De esta manera, la recuperación de las 30 plazas se suma a las distintas acciones que lleva adelante el Municipio para fortalecer y poner en valor los espacios públicos de Pocito, acercando obras y mejoras a los diferentes barrios del departamento.





“Desde el municipio seguimos trabajando en la recuperación y puesta en valor de los espacios verdes de nuestro departamento, porque entendemos que estos lugares son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", expresó el intendente Fabian Aballay.





"Queremos que los vecinos de Pocito cuenten con lugares limpios, cuidados, iluminados y en buenas condiciones, donde los niños puedan jugar y las familias disfrutar. Por eso, continuamos impulsando tareas de recuperación, mantenimiento y embellecimiento de estos espacios", agregó el jefe comunal.