Las maniobras se realizarán del miércoles 11 al sábado 14 de noviembre, de 7:30 a 00:00, en el Campo Militar General Sarmiento. Desde la institución pidieron respetar las zonas de seguridad durante esos días.

El Regimiento de Infantería de Montaña 22 "Teniente Coronel Juan Manuel Cabot" realizará ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, en Marquesado, departamento Rivadavia. Según informó la Guarnición Ejército San Juan, las prácticas se harán del miércoles 11 al sábado 14 de noviembre.

Las maniobras tendrán lugar todos los días de 7:30 a 00:00 y estarán a cargo de personal de esa unidad militar. La institución difundió el cronograma para que los vecinos de la zona estén al tanto de la actividad.

Dónde se harán las prácticas

El predio está ubicado en el sector delimitado por la Ruta Nacional 60, la avenida Libertador General San Martín y las Sierras de Zonda. Ahí se desarrollarán los ejercicios durante las cuatro jornadas previstas.

El pedido a los vecinos

Desde el Ejército pidieron a la población tener en cuenta los días y horarios informados y respetar las indicaciones de seguridad en las inmediaciones del predio. La recomendación apunta a quienes circulen o vivan cerca de la zona durante esas jornadas.