Dos tramos de la Ruta Nacional 40 en San Juan quedaron entre los sectores más deteriorados del país, según un relevamiento de la consultora Focus Market junto a PAETAC, la Primera Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Carga. El estudio identificó 37 tramos en mal estado distribuidos en 21 provincias y ubicó a la provincia entre las más afectadas por el deterioro vial. La situación importa por su incidencia directa sobre la logística, el costo del flete y los tiempos de traslado de mercaderías.

El primer tramo sanjuanino conecta San Juan con Jáchal y abarca unos 150 kilómetros calificados como “destruidos”. De acuerdo con el relevamiento, un camión cargado necesita 3 horas y 8 minutos adicionales para completar ese recorrido, mientras que un auto particular demora 1 hora y 45 minutos más de lo habitual. El dato muestra el impacto diferencial sobre el transporte de cargas, que depende de la transitabilidad para sostener entregas y frecuencias.

Otro tramo relevado une San Juan con Mendoza y comprende 165 kilómetros descriptos como “muy rotos, con desvíos”. En ese caso, la demora adicional estimada para un camión cargado es de 2 horas y 4 minutos. Entre ambos sectores, la provincia concentra 315 kilómetros de la Ruta 40 dentro de un total nacional de 4.625 kilómetros de tramos muy dañados.

Obras anunciadas El gobernador Marcelo Orrego anunció obras para ambos tramos. Según lo informado, el camino a Jáchal se reparará con parte de los 260 millones de dólares que la minera Vicuña acordó adelantar a la provincia. Además, Orrego confirmó la reactivación y finalización integral de la Ruta Nacional 40 Sur, en unos 75 kilómetros, con financiamiento mixto: un tramo a cargo de la Nación y los otros dos con recursos provinciales y un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

El problema no se limita a San Juan. El relevamiento nacional contabilizó 4.625 kilómetros de rutas dañadas, de los cuales 4.540 kilómetros corresponden a 35 tramos nacionales y los 85 kilómetros restantes a dos rutas provinciales. Entre los casos más graves, el informe menciona la Ruta Nacional 151, entre Puelén y Cipolletti, con 210 kilómetros “muy rotos” y una demora de 2 horas y 38 minutos para camiones, y la Ruta Nacional 152, en La Pampa, calificada como “intransitable” en 165 kilómetros.

El caso más extremo relevado es la Ruta 40 en Santa Cruz, entre Perito Moreno, Bajo Caracoles y Gobernador Gregores, con 330 kilómetros sin asfalto en varios sectores y una demora extra de 4 horas y 8 minutos, la más alta del estudio. Damián Di Pace, director de Focus Market, afirmó que “el deterioro de las rutas representa un costo significativo para el transporte de carga, ya que incrementa el consumo de combustible, acelera el desgaste de neumáticos y vehículos, eleva los gastos de mantenimiento y genera demoras en las entregas”. El informe advierte que esos sobrecostos pueden trasladarse a toda la cadena productiva, con efectos sobre la competitividad de las empresas que exportan o distribuyen mercadería por el país.